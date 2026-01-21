Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗霖参与春茗活动表演唱歌突破自己 自嘲跳舞似机械人

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-21 HKT
发布时间：12:15 2026-01-21 HKT

罗霖昨晚（20日）出席王玉环荣登首位女性行政区域总监庆祝晚宴。她大赞王玉环为女性争光，对方更创下保险公司128年纪录，虽然工作忙碌，但永远保持笑容，而郑明明和王玉环也是她的学习对象。

美容生意不俗

现年60岁的罗霖，笑言今年突破行出第一步就是参与春茗活动时表演唱歌，本身对演戏或做主持好有信心，反而唱歌过不到心理关口。她说：「好多朋友话人哋睇商演睇你个样，唱得好唔好无所谓又唔系歌手，今年我终于冲破咗！因为咁嘅年纪要突破自己，可能下年突破就要跳舞。」罗霖笑言一向喜欢跳舞，但自觉跳到似机械人，今年要开始学习跳舞技术，可以表现让大家欣赏。谈到美容生意，她表示生意不俗，稍后也忙不停到各地出席活动，一个月内到外地四、五次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
21小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
14小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
19小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
16小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
钱大妈蚀钱够胆申上市｜曾智华
投资理财
2026-01-20 11:08 HKT
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
3小时前