罗霖参与春茗活动表演唱歌突破自己 自嘲跳舞似机械人
更新时间：12:15 2026-01-21 HKT
发布时间：12:15 2026-01-21 HKT
罗霖昨晚（20日）出席王玉环荣登首位女性行政区域总监庆祝晚宴。她大赞王玉环为女性争光，对方更创下保险公司128年纪录，虽然工作忙碌，但永远保持笑容，而郑明明和王玉环也是她的学习对象。
美容生意不俗
现年60岁的罗霖，笑言今年突破行出第一步就是参与春茗活动时表演唱歌，本身对演戏或做主持好有信心，反而唱歌过不到心理关口。她说：「好多朋友话人哋睇商演睇你个样，唱得好唔好无所谓又唔系歌手，今年我终于冲破咗！因为咁嘅年纪要突破自己，可能下年突破就要跳舞。」罗霖笑言一向喜欢跳舞，但自觉跳到似机械人，今年要开始学习跳舞技术，可以表现让大家欣赏。谈到美容生意，她表示生意不俗，稍后也忙不停到各地出席活动，一个月内到外地四、五次。
