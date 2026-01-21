王玉环成保险公司首位女性行政区域总监 继续工作不会退休 视胡枫为最好学习榜样

王玉环由「鬼后」转型加入保险界屡创佳积，被封为「保险女王」的她，更创下保险公司128年纪录，今晚（20日）举行荣登首位女性行政区域总监庆祝晚宴。王玉环的一众圈中好友均到场祝贺，包括有杜德伟夫妇、刘培基、胡枫（修哥）、周美凤、陈曼娜、黑妹、罗霖、贾思乐、谢宁、文雪儿、钟慧冰、陈绮明、程瑶、林盛斌等。

马年再打破自己纪录

对于在保险公司创下佳积，王玉环坦言最紧要勤力和坚持，无论年纪几大也要进步同努力，不断打破自己纪录。当笑指她成为「保险界女王」，她谦称业界内有很多叻人，但今次打破保险公司128年纪录，感到很开心。她说：「今日呢个派对就系奖励自己，都筹备咗好多个月，摆咗好多心思，啲圈中朋友系自己亲自邀请，好开心朋友都好支持我。」王玉环大赞胡枫是最好的学习榜样，自己就算120岁也不会退休，都会继续工作下去。她说：「我觉得做嘢系好快乐，如果唔工作会好闷，有工作先至打破纪录可以有个盛大派对。」现年69岁的王玉环，保养得宜。她笑言工作是自己养颜疗法及精神粮食，才能够保养得好。她笑说：「我唔做Facial架！因为无时间去做，亦唔会敷面，只有工作同做运动。」谈到她打破公司纪录，她笑言希望明年马年会再打破自己的纪录。