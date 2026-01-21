杜德伟与太太李晓冰互锡晒恩爱 年初二到纽约开演唱会囝囝不会同行
杜德伟（Alex）与太太李晓冰一同到场祝贺王玉环，更应记者要求互锡对方，大晒恩爱。杜德伟表示王玉环任演员时已经认识，对方转型做保险工作，现在荣登首位女性行政区域总监，绝非简单的事。他说：「呢啲唔系一朝一夕，好似积阴德咁，人缘同工作表现去累积先有呢个成就。」
拍戏讲求缘份
谈到农历年，Alex表示年初二会到纽约开演唱会，届时太太也会同行，不过囝囝无份。他说：「囝囝会到时留喺香港温习，佢话唔去好啲，反而想温习，我安心晒！」提到他在电影《风林火山》的造型很有型，他笑言拍戏讲求缘份，能够遇上好的角色，自己亦演得好开心，又坦言很喜欢演戏，觉得好玩。
