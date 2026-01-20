Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

moon tang首度进军伦敦开个唱 优先订票开售15分钟火速售罄 1月22日公售

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-20 HKT
发布时间：22:15 2026-01-20 HKT

以独特创作才华与深具感染力声线乐的唱作女歌手moon tang，今日正式宣布她广受好评的「25+1」世界巡回演唱会即将冲出亚洲，首站于2026年3月8日（星期日）登陆英国伦敦盛大举行，象征其音乐事业迈向崭新的里程。演唱会早前于1月16日启动的优先预售票，更在开售后短短15分钟内全数抢购一空，见证其人气锐不可挡。

具穿透力轻柔歌声

作为一位拥有泰国血统的新生代唱作歌手，moon tang 擅长以粤语与英语创作。自出道以来，她凭借一把富有穿透力的轻柔歌声，将梦幻流行、R&B及独立民谣风格融会贯通，打造出空灵而独特的音乐世界。moon tang多首作品广受好评，并于2025年推出见证其成长与蜕变的专辑《25》，曲风与题材更显多样，并在香港成功举办两场门票火速售罄的同名演唱会。

《some days》打入全球超过50个国际歌单

近期，她发行了首支华语单曲《一口一》，并凭《some days》一曲打入全球超过50个国际歌单，人气持续攀升。「25+1」巡演在台北、东京及内地多城均告售罄，反应空前热烈。乐迷对moon tang舞台上近距离而真挚的演出报以极大回响。2026年，moon tang将把这份音乐魔力带到亚洲以外，首站伦敦，喜爱她的乐迷绝对不容错过。

