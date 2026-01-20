Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩携香港粉丝赴中山献爱心 齐学手语歌盼为特殊人士送温暖

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-20 HKT
发布时间：21:15 2026-01-20 HKT

歌手周吉佩（吉吉）及其歌迷会（吉S粉同学会）一向定期举办义工服务，日前吉吉带了近40位香港粉丝去中山一间护理中心，为当地患有智障、自闭症、脑瘫等的特殊人士捐赠一批物资及探访。

与「陶笛王子」梁子健合作

吉吉与粉丝们一同抵达活动现场，现场气氛热烈而温馨。他一共捐赠了十辆轮椅、四十袋大米和四十袋面条。随后，参与活动的特殊人士以诗朗诵与赠送亲手制作的小礼物的方式，向到场嘉宾表达了诚挚的谢意。周吉佩与患有自闭症的「陶笛王子」梁子健携手合作，共同演绎经典歌曲《偏偏喜欢你》，赢得了全场雷鸣般的掌声。

望参与金色大地音乐和草莓音乐会

吉吉表示第一次来中山做慈善活动，希望以后有机会来中山帮助作更多慈善活动。他又坦言与粉丝团队组建了一个义工队，每一季度都会组织一次慈善活动，「希望有机会参与中山的金色大地音乐和草莓音乐会。」除了慈善活动外，亦想与中山能有音乐方面的深入交流和合作。最后吉吉连同一班粉丝一齐学手语歌，吉吉忆述：「家中有脑瘫嘅亲戚，长期需要家人照顾，所以好明白照顾者及患者嘅心情，希望尽点绵力帮助不同社区人士。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前