周吉佩携香港粉丝赴中山献爱心 齐学手语歌盼为特殊人士送温暖

歌手周吉佩（吉吉）及其歌迷会（吉S粉同学会）一向定期举办义工服务，日前吉吉带了近40位香港粉丝去中山一间护理中心，为当地患有智障、自闭症、脑瘫等的特殊人士捐赠一批物资及探访。

与「陶笛王子」梁子健合作

吉吉与粉丝们一同抵达活动现场，现场气氛热烈而温馨。他一共捐赠了十辆轮椅、四十袋大米和四十袋面条。随后，参与活动的特殊人士以诗朗诵与赠送亲手制作的小礼物的方式，向到场嘉宾表达了诚挚的谢意。周吉佩与患有自闭症的「陶笛王子」梁子健携手合作，共同演绎经典歌曲《偏偏喜欢你》，赢得了全场雷鸣般的掌声。

望参与金色大地音乐和草莓音乐会

吉吉表示第一次来中山做慈善活动，希望以后有机会来中山帮助作更多慈善活动。他又坦言与粉丝团队组建了一个义工队，每一季度都会组织一次慈善活动，「希望有机会参与中山的金色大地音乐和草莓音乐会。」除了慈善活动外，亦想与中山能有音乐方面的深入交流和合作。最后吉吉连同一班粉丝一齐学手语歌，吉吉忆述：「家中有脑瘫嘅亲戚，长期需要家人照顾，所以好明白照顾者及患者嘅心情，希望尽点绵力帮助不同社区人士。」