徐小明推出粤曲演唱会DVD成就解锁 谈梁小龙离世：好突然好可惜

徐小明今日（19日）到观塘出席「粤唱悦激情」粤曲演唱会 DVD 发布会。出身粤剧世家及师承凤凰女的徐小明，却遗憾自己一直未有于妈妈生前在她面前演过粤剧，推出了这张DVD可算是他的成就解锁。

计划开拍粤剧电影

徐小明展示了1975年推出的首张个人唱片，其中一曲《七弦琴》不仅登上当时流行榜冠军，更让他赢得出道后的首个新人奖项「银星奖」。他还提到，后来张国荣与陈百强也曾获得此奖，及后因乐坛竞争较大，加上自己较为爱影视制作，在取舍下脱离歌手事业专心影视发展。徐小明正计划开拍粤剧电影完成心愿，而且早前已跟政府方面交流，由他一手策划，邀请了刘惠鸣走入学校教中、小学生粤剧。至于计划何时开拍粤剧电影？徐小明表示由现在开始制作新剧本，估计也要到明年大约5月才能开拍，他透露为了吸纳新观众，除了新剧本之外一定要找新演员演出，「观众流失是粤剧最致命一环，现在全是老人家看粤剧，希望这样能吸引到年轻观众。」

曾与梁小龙合作《大侠霍元甲》、《陈真》

徐小明又说做粤剧很难赚钱，文化传承要牺牲一点时间，加上他是「亚洲武术协会」的宣传大使及常务主任，要花大量时间和精力在武术赛事方面的安排，但却令他感到很开心。此外，多年前曾在丽的电视工作的徐小明被问到，得知梁小龙离世的消息是否感到很突然？他透露当年与梁小龙合作完剧集《大侠霍元甲》及《陈真》之后便没有见面，收到消息时也感到很突然，是有人通知他，梁小龙于日前离世，并了解其家人希望低调处理后事，徐小明说：「大家对梁小龙演出的印象和精神仍然是留下很好的感觉，这是非常难得的回忆，这么优秀的演员骤然离世是可惜的。」