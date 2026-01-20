Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吕爵安闻姜涛转唱片公司：以我所知冇啲咁嘅事 明日工作中度过29岁生日 演《金多宝》上半身赤裸撼《夜王》

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-20 HKT
发布时间：15:15 2026-01-20 HKT

钟雪莹、吕爵安（Edan）及李尚正今日（20日）到铜锣湾出席贺岁电影《金多宝》宣传活动，众人在街头快闪派装有「六合彩彩票」的利是和挥春，吸引过百途人和粉丝围观，几乎塞满行人通道，现场更有超过十名警员到场维持秩序，不过因场面极度混乱关系，Edan为免引造成更混乱情况，没派利是迅即上车离开。

李尚正一亿会着三角裤

Edan、钟雪莹及李尚正受访时指特意出来跟大家拜早年，问到准备了什么金额的利是，他们笑言开了金多宝大家就知道，Edan指今次算突然落区宣传，大家也这么捧场，故也希望大家过年的时候可以一起入场支持，而他们又笑言票房目标是「几亿」，最重要是对得住「金多宝」这名字，问到如何谷票房？李尚正笑指一亿会着三角裤，至于Edan则表示有三亿就着三角泳裤。

支持《金多宝》、《夜王》

至于明天29岁生日的Edan，生日愿望是希望票房高点，又指今次拍得很开心，也对电影有信心，提到除了《金多宝》外，同期还有黄子华和与郑秀文的《夜王》，他指最好两套也睇，难得香港有两套贺岁片，所以也希望大家支持，笑指《夜王》演员服饰比较少布和性感，Edan笑说他们也很少布及有露肉镜头，他即指戏中的小演员和自己上半身是赤裸。

工作中度过生日正日

提到明天是Edan 29岁生日正日，他指会在工作中度过，又指已跟妹妹吃了生日饭，不过对方不让他影锡的照片，对于他的一张拿咪的照片引发他跟好友蔡俊彦在网上爆笑对话，Edan说：「以后会小心啲摆支咪，同佢嘅对话就系大家都喺度教功夫，大家不用作准，（系咪合乎商品说明条例？）我冇说明我个商品，私隐嘢就唔透露太多，总之就…劲啦！好似《金多宝》票房一样咁劲啊！」对于有爵屎（粉丝暱称）在柬埔寨为他建立了一个以他命名的公厕，帮他庆祝生日，Edan多谢他们的心思，觉得他们很有创意和善心，很感谢他们的心意，希望有机会可以当地拍节目时顺便去打卡，不过他笑言不会使用厕所，所以应该不会塞厕，否则就要带MIRROR一起去。

不会参加马拉松

MIRROR及COLLAR现归纳Makerville「艺人管理、表演及演唱会业务副总裁」部门，Edan表示对大家来说有好的影响，因为MIRROR团队有12个人，人手的确不够，现在多点人绝对是一件好事，而问到姜涛转唱片公司，Edan即笑着反问：「你想我讲啲咩？转会欧联？空穴来风？我都唔系好知呢啲传闻点样传出嚟，以我所知就冇啲咁嘅事，（如果佢真系转公司怕唔怕MIRROR会散？）如果佢真系签第二间？祝福佢先啦，呢个问题要问返公司点处理，好似Ian讲，我哋有个人约亦都有团体约，但都系未听过呢件事，大家唔使咁担心。」提到队友王智德早前参加马拉松，问Edan是否也有兴趣参加？他指自己对跑步的热诚比较少，所以应该不会参加。

