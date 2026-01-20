Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林欣彤终于回来了 神隐四个月亲解失控直播谜团 遭百名巫师围攻：超乎想像的痛苦

林欣彤（Mag）在2025年9月凌晨在IG开直播，一脸惊慌地突然大喊「有人想杀我！」、「认住呢个男人系杀人凶手」，影片在网上疯传，林欣彤的状况令人担忧。林欣彤经理人称当时因台风关系而航班取消，林欣彤因担心妈咪和狗狗，未能上机回港情绪激动，牧师接走便安排她往医院急症室让她冷静下来。

林欣彤终「上水」回应「直播追杀」风波

事隔近四个月的林欣彤终于「上水」，首度回应去年「直播追杀」风波一事：「Belated greeting in 2026，大家好吗？我回来了 别担心了 。首先很想澄清：我并不是报导所说因为担心回不了香港或担心照顾狗狗而精神崩溃，才不会啦！这太搞笑了吧～」

相关阅读：林欣彤深夜开live声线抖震狂呼：佢想杀死我！ 身处医院神色惊慌称一男子「杀人凶手」经理人解画：是教会同工

林欣彤称受过百位巫师的攻击

林欣彤昨晚（19日）终于更新并贴上一张近照，对于当日深夜开live并抖震狂呼：「佢想杀死我！，她撰文澄清并说：「9月尾，我到了英国教会分享后，因为飞机延误 我在机场待了一整天，我受到了 ( 可能有过百位 ) 巫师的攻击，自己一个待在机场困兽斗一般⋯不停地单打独斗至少10小时⋯我没有想像过精神上可如此破碎，渐渐完全失去了正常的意识，即使以前有过很严重的情绪病，但这次痛苦是超出我能想像的⋯我也听过很多为神工作的人会受到黑暗势力攻击，但没想过这种程度会发生在自己身上，感谢上帝的奇妙恩典，我没有变成了失踪人口。」

林欣彤表示人没有失踪但电话失踪了

林欣彤还说：「人没有失踪，但电话失踪了，9月尾至10月份所有WhatsApp我也收不到，谢谢曾发讯息关心我的各位，但也感谢神，让我可静养。现在我在港，恢复中，安全的大家不用担心。在此想特别感谢我的教会，我简单分享了几句，他们便懂，不会多问不会多话，只是听到神所说的才跟我说，很安静，让我得了极大的安慰和爱，我很感恩有这种只仰望耶稣的同在，有朋友说担心过我会因此离开神，完全相反 我恨不得立刻回到神身边，我要在耶稣脚边哭好一阵子，很需要空间和时间restore。三年前的今天，正是我洗礼的日子，我不知之后会否更艰难我只知道 亦只想知道 the Lord is with me. His love is steadfast, and he’s not done with me yet.」

相关阅读：林欣彤医院直播崩溃 三年前卷做「第三者」风波 患抑郁症十多年曾走极端写过遗书

林欣彤曾称被胡须男追杀

林欣彤2010年参加《超级巨声2》夺得冠军入行，在事业高峰期因声带问题导致失声，令林欣彤受到沉重打击，患上情绪病甚至有自杀倾向。直到去年9月，林欣彤突然在IG开直播，身处医院的她，在片中声线不断震抖大喊：「佢出咗意外叫我揾你，因为我喺里面，我听到佢做紧乜㗎！」从她拍摄的镜头画面可见，她一直拍摄著一名留有胡须的男子，她再大喊：「得返我哋两个人知道，总之呢段片你哋save咗佢！呢段片你地save咗佢！如果有咩事，我死咗唔紧要，我死咗唔紧要，你认住呢个（胡须男）系杀人凶手！认住佢呀！认住边个系杀人凶手，认住佢呀，佢想杀死我呀… 佢想杀死我呀… 佢想杀死我呀…」及后片中又有另一把女人声音传出，该名女子以英文说：「你在做甚么？」其后该名留有胡须的男子又说：「Calm down, Calm down,OK！」

