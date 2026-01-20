Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非常检控观｜游嘉欣避谈是否仍然「A0」 陈晓华曾遇PUA高手 喜欢和内向人倾偈

影视圈
更新时间：12:15 2026-01-20 HKT
发布时间：12:15 2026-01-20 HKT

游嘉欣与陈晓华昨晚出席《非常检控观》首播饭局，谈到主动出击，她指现实中非常被动，希望有人可以主动和她倾偈，问仍是「A0」？游嘉欣拒答指人生需要更丰富的感情，笑言入戏是靠爱情小说，笑指读书时喜欢在柜桶偷睇小说，可能外表似乖乖女，因此没有被老师发现。

陈晓华直认心软

至于陈晓华直认喜欢睇「爱情片」，包括剧集和电影，笑言喜欢《流星花园》和《恶作剧之吻》等但曝露了年龄，觉得剧中的女主角主动求爱亦很可爱，笑言睇剧只是满足自己幻想，直认是内向人，现在会外向点因为想认识多些朋友。谈到朱敏瀚也似内向人，问如何相约睇波及去旅行？她笑言自己有很多朋友，问两个内向人会如何相处，她笑言喜欢和内向人倾偈，例如游嘉欣。陈晓华指角色较惨情，会被PUA及情绪勒索，会被洗脑及做伤害自己的事，问到现实中曾经历过？她指自己较心软，回想过去也曾遇过PUA高手。

