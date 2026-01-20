Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非常检控观｜赖慰玲期待与张驰豪感情戏 笑吴伟豪个性憨直 马德钟陈炜经常约大家饮茶

影视圈
更新时间：11:45 2026-01-20 HKT
发布时间：11:45 2026-01-20 HKT

马德钟、赖慰玲、吴伟豪、陈炜、游嘉欣、陈晓华等到旺角出席《非常检控观》首播饭局，众人为昨日（20日）26岁生日的游嘉欣送上生日惊喜，马德钟先唱剧集主题曲，再清唱生日歌，众人送上巨型寿桃及生日蛋糕，活动上播出游嘉欣主动与吴伟豪亲嘴的画面，二人现场看到非常尴尬，并拒绝再重演亲嘴一幕。

剧中演查案铁三角

马德钟、赖慰玲、吴伟豪齐齐受访，三人在剧中演查案铁三角，赖慰玲表示期待了两年多，今晚首播好似站在产房门口，笑言拍摄时个个争请食饭，特别是马德钟和陈炜，宣传也经常约饮茶。

大赞赖慰玲囝囝适合做幕前

三人表示剧情能令观众惊喜，因为案情够悬疑和反转，是大家想不到的结局。赖慰玲指想看吴伟豪电单车上阵有型一面，他笑言只要电单车没动都是亲身上阵，不过飞车就交给替身，谈到与游嘉欣再组CP，对方非常猴擒主动，他指现实中未遇过女生主动，都没感觉到，赖慰玲即笑言，要似游嘉欣剧中主动他才会感觉到，因个性太憨直，她也期待与张驰豪的感情戏，又指两年前细仔未出世，大仔则经常探班，早已认得马德钟等Uncle，马德钟大赞小朋友好玩又不怕丑，适合做幕前，她指有和儿子一齐接拍广告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前