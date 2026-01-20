非常检控观｜赖慰玲期待与张驰豪感情戏 笑吴伟豪个性憨直 马德钟陈炜经常约大家饮茶

马德钟、赖慰玲、吴伟豪、陈炜、游嘉欣、陈晓华等到旺角出席《非常检控观》首播饭局，众人为昨日（20日）26岁生日的游嘉欣送上生日惊喜，马德钟先唱剧集主题曲，再清唱生日歌，众人送上巨型寿桃及生日蛋糕，活动上播出游嘉欣主动与吴伟豪亲嘴的画面，二人现场看到非常尴尬，并拒绝再重演亲嘴一幕。

剧中演查案铁三角

马德钟、赖慰玲、吴伟豪齐齐受访，三人在剧中演查案铁三角，赖慰玲表示期待了两年多，今晚首播好似站在产房门口，笑言拍摄时个个争请食饭，特别是马德钟和陈炜，宣传也经常约饮茶。

大赞赖慰玲囝囝适合做幕前

三人表示剧情能令观众惊喜，因为案情够悬疑和反转，是大家想不到的结局。赖慰玲指想看吴伟豪电单车上阵有型一面，他笑言只要电单车没动都是亲身上阵，不过飞车就交给替身，谈到与游嘉欣再组CP，对方非常猴擒主动，他指现实中未遇过女生主动，都没感觉到，赖慰玲即笑言，要似游嘉欣剧中主动他才会感觉到，因个性太憨直，她也期待与张驰豪的感情戏，又指两年前细仔未出世，大仔则经常探班，早已认得马德钟等Uncle，马德钟大赞小朋友好玩又不怕丑，适合做幕前，她指有和儿子一齐接拍广告。