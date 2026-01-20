钟丽淇罕见病大女为大埔火灾竭尽全力行1200米筹款 靠助行器独行挑战自我极限

钟丽淇（Margaret）自淡出幕前后，专心照顾家庭。她的15岁大女Isabella出生时被诊断患有罕见的「四号染色体缺损综合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），医生曾断言她可能活不过两岁，并会伴随严重的发育迟缓和行动能力障碍。然而，Isabella凭借顽强的生命力，在家人的爱与支持下，一次又一次地创造奇迹。近日，钟丽淇在IG分享Isabella的最新壮举──她成功参加步行筹款活动，展现了惊人的毅力和进步，感动了无数网民。

钟丽淇大女为大埔火灾筹款

在钟丽淇分享的照片中，可以看到Isabella穿著红色运动上衣，在运动场的跑道上奋力前行。其中一张照片里，Isabella在父母的搀扶下迈步，脸上挂著灿烂的笑容；另一张则显示她靠著助行器独立行走，眼神坚定，充满力量。钟丽淇在帖文中难掩骄傲之情，她写道：「三圈！400米 x 3 = 1200米！Isabella付出了极大的努力。」这次步行活动意义非凡，不仅是Isabella对自我极限的挑战，更是一次慈善行动。钟丽淇透露，透过这次步行，他们成功为「大埔火灾救援基金」筹得3620元。她感动地表示：「感谢Isabella的步行马拉松赞助商的支持，我们为妳感到骄傲，Bellaaaaa！！」字里行间充满了作为母亲的自豪与喜悦。

钟丽淇为罕见病女儿寻遍治疗方法

Isabella的成长故事一直以来都激励著许多人。从最初被医生判定或活不过两岁，到如今能够参与1200米的步行活动，每一步都见证了她与家人永不放弃的精神。钟丽淇经常称呼女儿为「公主战士」（princess warrior），这个称号完美地诠释了Isabella面对逆境时的勇敢与坚韧。多年来，钟丽淇与老公付出了无尽的爱心与耐性，寻遍各种治疗方法，陪伴女儿走过无数艰辛的物理治疗与训练。如今看到Isabella的行动能力显著改善，更以自己的力量回馈社会，相信这份喜悦无可比拟。

