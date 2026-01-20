冯允谦开户外个唱获炎明熹、肥仔等好友力撑 大玩瞬间移动兼落台派朱古力搞惊喜

「唱作王子」冯允谦（Jay）首次户外个唱、一连两场《BLUE MOON WANDERLUST 冯允谦演唱会2026》，前晚于西九文化区安盛竹翠公园圆满举行，观众两度encore，反应热烈。宠粉的Jay演唱会期间除了落台派朱古力和纪念品，更大玩「瞬间移动」，眨眼间从舞台转到最后排观众身边唱歌跳舞，全场惊喜。而场外有过百人「扎营」，「听」Jay的演唱会，好夸张！

多位明星好友撑场

台上表演精彩，台下捧场观众亦好热闹，寰亚集团老板林建岳博士、「寰亚𡥧女」黄淑蔓、云浩影、合作电影《得宠先生》的女主角卢慧敏（Amy Lo)、曾担任他不同MV女主角「J女郎」：《一步一悔过》徐㴓乔（Asha）、《报复式浪漫》刘沛蘅（Hillary）和《See Through Ya》坂部佩莎。还有合作「拉濶2024 ． LAVA」李骏杰（Jeremy）和梁业（肥仔）、好友T-Ma、林奕匡、力臻及炎明熹等捧场。Jay的妈咪和亲友们与fans一齐坐，一齐叫喊，非常投入。

观众席边唱边跳入场

演唱会准时七时半开始，舞台设计成飞船一部份，Jay从巨型螺旋桨登场，一口气唱3曲，为演唱会揭开序幕。然后Jay自弹自唱《Let’s Keep This Tonight》和《无理取乐》，全场起舞。除了台上演唱，Jay唱《远在眼前》之后大玩「瞬间移动」，降落舞台后眨眼间换了衫，从最后排观众席边唱边跳入场，全场惊喜。唱《Full Moon Party》时更有十几个「月球」波在观众席飞舞，全场观众起身一齐玩，非常开心。唱《报复式浪漫》时，Jay走落台大派朱古力，「我特别为你哋准备，希望可以送啲甜蜜同埋温暖俾你哋！」Jay还选唱了Michael Jackson的《Rock With You》、Bee Gees的《How Deep Is Your Love》、方大同的《Singalongsong》和杜德伟的《影子舞》等前辈作品。

Jay两度encore

演唱会尾声，Jay说：「2025年好多事发生，无论喺世界上，或者我生活上。好彩有音乐陪伴、疗愈我，我好幸运每日都可以做自己喜欢嘅事，唱歌畀你哋听、或者喺屋企写歌、搭车听歌。呢四年我做咗四次个人演唱会，衷心多谢你哋嘅支持。呢个世界无论变成点都好，希望我嘅音乐可以俾到力量、温暖、陪伴你哋。」Jay两度encore，观众意犹未尽，他说：「㖊晚encore我出咗嚟一次，今晚出嚟两次，我惊㖊晚观众会嬲。」全场起哄「唔会」，观众大叫多首歌名，最后他唱《在最好的时间做最好的你》，为演唱会画上完美句号。