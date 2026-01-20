袁伟豪细仔全身「瘀青」吓坏网民？ 真相原来与先天问题有关

袁伟豪与细10年的张宝儿结婚5年，成功两年抱两，大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）已经两岁，细仔「袁氹氹」亦已出世两个月。近日袁伟豪与张宝儿在囝囝的社交平台分享新片，曝光细仔「肥腯腯」的身形，却因BB身上的色素，引起网民关注。

张宝儿细仔学平衡

袁咕碌与袁氹氹共同使用的IG留言：「人仔细细，上身咁有力嘅，半平板支撑成十分钟，妈咪都觉得攰 #袁氹氹 #两个月」。影片中，见到袁伟豪与张宝儿的细仔身上有一挞挞又青又黑的色素，从肩膊、腋下腰侧，脚踝位置，甚到整个臀部，都见到瘀黑色。

相关阅读：富贵前港姐张宝儿晒细仔满月照 B仔变身「港产菠萝包」萌爆 似爸爸袁伟豪眼睩睩电力十足

有网民关心BB仔的情况，留言问张宝儿细仔身上的一挞挞：「咁多青色系咩」，有网民代为回复：「初生BB嘅胎痣，通常迟啲会自然消失或退淡色啲」。有网民指相信是初生婴儿常见的「蒙古斑」，会随住年纪增长而变淡，或到3、4岁时消失。

袁伟豪细仔好肉地

虽然袁伟豪细仔袁氹氹身上有「胎痣」，却无损网民对BB的喜爱：「可爱可爱到极点」、「好得意嘅袁氹氹，都几似哥哥初生嘅时候」、「可爱到，好好肉地呀」。另有网民大赞袁伟豪夫妇将细仔训练得好好：「条颈好有力，训练得好」、「有腰力将来有前途」等。

相关阅读：TVB富贵小花「家人」 骤然离世 自愧因没有把握好「预兆」：以为弟弟到来所以闹脾气