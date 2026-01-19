宣萱认食量大另一半识下厨会加分 支持「港人农地计划」获赠东星斑

宣萱今日以嘉宾身份到金钟出席「建华集团港人农地计划启动礼暨渔农业发展发布会」，支持「港人农地计划」，获建华集团主席凌伟业送上新鲜活鱼「东星斑」作心意礼物。一向喜欢吃的宣萱表示，如对象懂得下厨会加分。而忙于为主演电影《寻秦记》谢票的她透露，希望能在世界各地巡回谢票。

宣萱表示虽然不擅长下厨，但自己也喜欢食海鲜，有丰富蛋白质及Omega-3对保持体态有帮助。问到是否食家？宣萱笑言粉丝都知道她喜欢食，「大家都很认可我，如果我说好食不一定信，但我说不好食大家一定信！」她自认食量算多，初入行时更吓亲不少男艺人，被指食量恐怖，问是否包括古天乐？她笑指古仔一直当她是男人，相信未因食量吓亲对象，「第一次就会表明畀对方知我食量和性格，因为我比较大癫大肺，最好可以在对象面前做自己。」问到曾为对象下厨？宣萱表示不会，只为自己下厨，读书时只会煎猪扒饭，笑言最叻是洗碗，若对象会下厨会加分。谈到有工人姐姐打点一切，她笑指姐姐好劲，听到她喜欢食甚么，隔天便会上桌，笑言为此加人工给她。

盼巡回谢票

谈到忙于为主演电影《寻秦记》谢票，宣萱开心表示，将与古仔、林峰等到马来西亚谢票，于23日出发，因破了当地纪录，也希望继续谢票，「我都说过想放假，但古仔就说，『你都望无假放啦！』」至于剪辑中的加长版、科幻版结局及网传的第三结局，宣萱表示不知情，她指拍了很多家庭戏，知道大家想睇相信会剪到加长版中，又认为紧凑点的版本，让观众在2小时内舒服欣赏是好事，也希望有续集但要看票房，只要古仔一句话开拍，她一定会参演。问到若放假想如何安排？宣萱笑言最期待可以走英国及欧洲一圈，「我很想去滑雪，又想去泰国和到英国探朋友，希望各地都有好成绩到当地谢票，这样便可以巡回谢票啦！我都有同古仔反映，这样我便不用担心里数，想第一次做到钻石级会员，希望《寻秦记》畀到粒钻石我！」