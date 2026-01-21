五索孖马生睇骚甜蜜互动拍波 66岁爱郎兴奋变张学友小歌迷丨独家

五索（钟睿心）与马生（马清铿）不畏世俗眼光，爱得坦然高调。近日五索开设个人频道新节目《五索波波池》，首度公开与马生长达十年的婚外情细节，更透露66岁马生体力惊人，私下亲密生活「可以搞足成晚」，引起热议。日前《星岛头条》独家直击两人合体欣赏张学友演唱会，戴上口罩、待观众坐定后低调入场，未打扰他人。

马生挥住萤光棒离场

《星岛头条》所见，35岁的五索对学友早期歌曲较不熟悉，甚至未听过与邝美云合唱的《只有情永在》，相反马生则竖起大拇指大赞好听。不过，每当五索听到认识的歌曲，皆投入跟随节奏拍照，整晚看得津津有味。马生更是全程投入如热情歌迷，挥动萤光棒、随歌哼唱，为把握每分演出，仅中途离席两次。他还俏皮玩弄舞台上飘散的泡泡，兴奋如孩童。直至散场，二人方甜蜜并肩离去，马生边行边挥动手上的萤光棒，看来意犹未尽。