任达华藉花喻生命延续 鼓励孩童无限探索 为摄影集举行分享会丨独家

任达华（华哥）上周六（1月17日）为其摄影集《存在的本质：生命与艺术的旅程》举行分享会，吸引不少粉丝到场支持，更购买摄影集让华哥签名留念。华哥坦言只用了500元买花，又用了别人丢弃的花将作品完成，他更鼓励小朋友无限去探索，寄语年轻人利用香港平台研发更多产品。

任达华成功由娱乐界打入艺术界，继上周五出席星岛新闻集团ArtCan Forum的艺术研讨会，翌日在其新书分享会上谈到一向喜欢油画、水墨、时装，再融入水墨创作同摄影方式结合而成摄影集。「除咗有水墨材料，仲有人见人爱花墟嘅花，我用人哋丢弃嘅花，亦有帮衬买鲜花，然后观察花嘅颜色变化，例如：5日、1星期后花嘅颜色，每朵花氧化程度都唔同。」

呈现香港变迁

华哥选择了花，作为「存在」的元素，使用别人丢弃的花，用自己方法重新将花的生命延续而记录在摄影集内，他更即场发挥搞笑本色，透露只花费了500元买花完成作品。他说：「生命存在好紧要，失去咗唔紧要，因心灵同灵魂仍然喺世上，希望鼓励小朋友可以无限去探索，其实周边事物好靓，只要停一停、谂一谂，又或透过影相和画画，将身边事物延续。」华哥创作这系列作品，除了有花外，亦呈现了香港的写照，从创作过程也联想到维多利亚港两岸的变迁。他说：「以前我住湾仔，坐『哗啦哗啦』过海见到维港冇乜颜色，两边灯光唔够，因为以前香港系一个渔港，今时今日灯光璀璨，见到两岸的颜色，在摄影集入面希望将唔同颜色组合变成一个图像。」华哥更寄语大家要多关怀及探索，年轻人应利用香港平台研发更多产品，令香港变得更好。

海南岛拍新戏

谈到工作近况，华哥表示最近在海南岛拍摄新戏，在当地不时望椰子树，令他研发好多不同椰子水的饮法。他说：「呢排我研发好多唔同椰子水，可以加柠檬、可可粉呀！依家都赶紧戏，希望过年前拍晒。」