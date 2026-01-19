Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ComplexCon 2026｜Jennie及Hip-hop新星Yeat落实来港 踩台名单陆续公布

影视圈
更新时间：20:45 2026-01-19 HKT
发布时间：20:45 2026-01-19 HKT

全美最大的潮流嘉年华ComplexCon 2026今年3月21至22日再度登陆香港，假亚洲国际博览馆举行。今日大会公布演出名单位有韩团BLACKPIINK成员Jennie及美国Hip-hop新星Yeat，更多演出单位将陆续公布。ComplexCon门票将于2月3日中午12时在Klook及Trip.com公开售票。

3.21-22袭港

ComplexCon汇聚国际艺术品牌、时尚潮流、音乐、美食、创新科技及创意产业等多种元素。去年的ComplexCon请来韩团NewJeans、韩国饶舌歌手Zico、B.I、美国饶舌歌手Quavo、香港歌手Jace、MC Jin等坐阵，今年的阵容亦绝对不容错过。

