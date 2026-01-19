Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吕爵安钟雪莹弄假成真滚出温情笑弹 翁子光集结老中青戏骨《金多宝》年廿六爆笑贺岁

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-19 HKT
发布时间：22:15 2026-01-19 HKT

导演翁子光首部新春贺岁喜剧《金多宝》正式定档，将于2月13日（年廿六）上映，为农历新年增添笑声与暖意。电影汇聚金像级豪华阵容，除了主演金燕玲、钟雪莹、吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）及精灵童星李铠霖，更惊喜邀得影后鲍起静、金像女配角谷祖琳加盟，联同刘锡贤、卢宛茵、邓月平等实力派演员，老中青三代同台，共谱一段笑中带温情的团圆故事。

电影以「嫲嫲」金燕玲为核心，讲述一家五口因一注「中咗但冇买」的新春金多宝，触发连场荒诞闹剧。钟雪莹与李尚正决心「以假乱真」，加上吕爵安仗义相助，让善意谎言如雪球般越滚越大，为金燕玲圆横财梦引发笑料。

片名英文译为 “The Snowball on a Sunny Day”，巧妙呼应金多宝奖金累积如滚雪球，同时暗喻剧情中谎言层层叠加的爆笑发展。导演翁子光不仅集结影坛好戏之人，亦起用不少新鲜面孔，力求为观众带来耳目一新的贺岁喜剧体验！
 

