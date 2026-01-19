Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4丨可岚念念不忘周吉佩？自揭「雪糕情缘」惹非议 曾遭家暴身兼7职挨过黑暗岁月

TVB真人骚《中年好声音4》在周日（18日）播出的香港赛区最终回一共诞生4名5灯选手，分别是之前官宣过的演唱《你是你本身的传奇》的前歌手可岚（Colleen）、35岁来自马来西亚的驻场歌手尹景顺的《身骑白马》、35岁来自台北的驻唱歌手蔡宓婕的《听我唱歌》与及46岁来自广州的周游格《命硬》，连同之前诞生的9名选手，本赛区合共有13名5 灯选手。

可岚主动重提是周吉佩的绯闻女友

现年40岁的可岚，曾在2008年出道，去年于《中年好声音3》100强止步，今年卷土重来，充满故事性的歌声成功打动评审。 不过，在比赛之外，她与《中年好声音》冠军周吉佩的陈年绯闻再次被翻出，成为网民热议话题。可岚在《中年好声音4》的103强记者会上，主动重提自己是周吉佩的首个绯闻女友，此举被外界解读为自我炒作，争取曝光。

相关阅读：中年好声音4丨可岚诞三子女后复出追梦 曾遭家暴4年被前夫冻水淋醒 靠7份工走出阴暗岁月

周吉佩事后强调与可岚纯属好友

深谙娱乐圈的生存法则的可岚在《中年4》的130强记者会上，访问期间不避讳地提起自己是师兄周吉佩的首位「绯闻女友」，主动将这段几乎被遗忘的往事再次搬上台面。可岚与周吉佩同为2008年出道，当年二人被拍到在住宅区商场内约会，期间态度亲密，先经过一轮〉*火斋睇唔买」的Window Shopping后，买了雪糕坐在商场长椅上一边吃一边聊天，期间可岚滔滔不绝，周吉佩则在一旁专心聆听，场面温馨。不过周吉佩事后强调与可岚纯属好友，私下会交流创作心得，绯闻并未影响二人友情。

可岚曾经即时否认恋情

可岚亦曾经即时否认恋情，当时她竟然说：「我哋唔系拍拖呀，𠮶日系一齐去揾啲书咋！」可岚又强调自己并非周吉佩的女友，而是他的普通话老师，更笑言此举是为了帮补生计：「因为我系上海人，所以咪做咗佢初级班嘅普通话老师！唔系啦，我有收佢学费，依家做新人好难，要帮补生计。」事隔多年可岚在主动翻旧帐，大方表示自己是周吉佩的首位「绯闻女友」，结果被外界解读为争取更多曝光机会，先行自我炒作，务求在众多参赛者中突围而出。

相关阅读：周吉佩加国三巡唱反应热烈 获影后凌波大赞样掂又唱得 顺道与太太享受二人世界

可岚的人生经历充满高低起跌

可岚的人生经历充满高低起跌。她曾历过一段长达4年的家暴婚姻，甚至被前夫用冻水淋醒，更曾被强迫堕胎。 离婚后，她独力抚养儿子，为维持生计一度身兼7职，包括任职特技演员。 如今，可岚已走出阴霾，并再婚组织家庭，育有三名子女。 她将坎坷的过去化为歌唱的力量，在《中年好声音4》的舞台上，以一曲《你是你本身的传奇》唱出自己的心声，感动全场，评审张佳添更大赞她「唱出灵魂」

