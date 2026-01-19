麦长青搞餐厅预埋Hey Brother 李思捷唔介意同其他电视台合作 唐文龙妙答「撞样」罗莽

黄智贤、李思捷、麦长青（麦包）、唐文龙和曹永廉组成的组合Hey Brother，今日（19日）在观塘举行成立一周年发布会。

成立1周年储歌谷EP

5子对Hey Brother在一年推出3首歌感满意，追赶步伐今年计划再创作3首新歌，麦包笑言：「6-7首歌可以出EP，拿出来送畀人都似样！」另外，他们为3月7日的中山演唱会准备，5月就在美国三藩市开骚。谈到麦包与两位友人投资千万，在广州的粤菜馆今日开张，他笑言生意好的话，再找Hey Brother成员合作办加盟店，「最好一人开一间！」

问到好友阮兆祥离开电台后，可有关心对方未来发展？李思捷透露昨天才与他饭聚，「但不知道他无做电台。他到内地做直播带货经已好忙，这要取舍。」与阮兆祥有更多合作机会？李思捷表示期望「福禄寿」更多「合体」，无论是现身节目表演，或者开骚。问到曾志伟离开TVB后，他是否会减少到TVB工作？李思捷称不会，形容自己与TVB幕后人员十分熟络，谁人找他也希望合作。问到与其他电视台可有合作机会？他表示︰「只要合适的都会接。」

早排有网民指，唐文龙现发线后移，岁月催人的情况下「撞样」罗莽，曹永廉抢闸说︰「那罗莽哥会介意！」唐文龙指︰「我没有生气，做演员要嬲的话，上网看留言、评论就有许多东西可以嬲！」续说︰「可能有些人似唐文龙呢？（觉得自己似罗莽？）我似我爸爸。」李思捷大赞他答得非常之好。