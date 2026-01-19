Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

58岁黄泽锋有亡母可观遗产做最强后盾 与妻高龄追生两个女 揭陈丽丽人工受孕挨300针保胎

影视圈
现年58岁的黄泽锋近日受访分享与同龄太太陈丽丽的求子之路，陈丽丽诞大女「小黄妃」黄熙恩时已是高龄产妇，当时已52岁的她怀孕过程惊险，不仅出现妊娠毒血症，血压一度飙升，更在分娩时因麻醉药问题一度失去反应，需紧急转为全身麻醉，幸好最后母女平安。黄泽锋透露，再追一个小朋友源于大女「小黄妃」提出想要个妹妹，于是决定再度挑战超高龄生育。

黄泽锋太太陈丽丽为安胎打300针

黄泽锋透露，与太太陈丽丽在医生建议下，选择了人工受孕（IVF），并在去年迎来次女「小贵妃」黄熙乔。陈丽丽这次怀胎比第一胎更为艰辛，她为了安胎，在肚皮上打了近300针，看得黄泽锋既心痛又佩服，更直言：「我欠咗你。」

黄泽锋坦然面对网络抨击

黄泽锋夫妇被指是「超龄父母」，为一家带来不少网络抨击，甚至大女「小黄妃」在学校也曾被同学嘲笑父母年纪大。对此，黄泽锋选择坦然面对，并以此教育女儿。他向女儿解释：「老唔代表教唔到你，老唔代表冇活力。」他无法理解网民的恶毒留言，认为生儿育女是父母的责任，而他现在努力锻炼身体，是为了将来能照顾太太，并非期望子女养老。

黄泽锋感激母亲留可观遗产

回首人生，他感激母亲离世后留下一笔可观的遗产，让他无后顾之忧。从昔日自信的浪子，到今日充满责任感的老父，黄泽锋深刻体会到爱的重要性，而他现在最大的心愿，就是倾尽全力守护这个得来不易的四口之家。

