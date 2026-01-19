42岁男星涉毒案升级改控持有冰毒 上庭后首发声反击：壮阳药里有冰毒？

42岁马来西亚歌手黄明志去年10月卷入「护理系女神」网红谢侑芯猝逝案，警方更在其入住酒店现场搜出毒品，不过黄明志就涉吸毒指控已于去年12月因尿检结果呈现阴性，获判无罪释放。而黄明志持有毒品一案，今日（19日）现身吉隆坡法院，其原先有持有摇头丸的控罪，被改为持有冰毒审理。

黄明志盼真相水落石出

据马来西亚《中国报》报道，黄明志今早约9时在律师陪同下抵达吉隆坡法院，全程一言不发，只对现场的传媒点头示意。黄明志日前曾在社交网出PO：「19号又要上法庭了，希望真相水落石出，慢慢来。」

相关阅读：黄明志获释后8字留言辣㷫网民急改po 谢侑芯闺密不满反轰：能不能请你好好说话？

黄明志持有毒品的案件，经过约一个多小时审理，对于其中一项指控持有5.12克摇头丸，被改控拥有1.57克冰毒，黄明志在庭上对两项控罪皆不认罪，案件将定于3月5日再次开庭。

相关阅读：黄明志终获保释面容憔悴暴瘦 卷入谢侑芯命案遭警方扣押9天 女友陪同下离开警局

黄明志被追加指控持有0.78克俗称「威而钢」的西地那非（Sildenafil），药物被马来西亚法律列为传统禁药，仅在医生监督下服食，因此违反《1952年毒药法令》。若罪名成立，最高可判处5年监禁，或罚款不超过10万令吉（约19万港元）。

黄明志：这种新闻还有人信

黄明志否认两项控罪后，在社交平台发文：「har？壮阳药里含有“冰毒”成分，这种逻辑就好像...止泻药里含有泻药，安眠药里含有咖啡因，解酒药里含有酒精，​美白液里含有助晒剂」。黄明志澄清尿液检测中两样都没有：「这种新闻还有人相信，重点我的尿液检验里面两样都没有。感谢各界的关心，今天只是开庭起诉，还没有开始打官司的，接下来我们会加油的！努力」。

相关阅读：黄明志传有特别爱好热衷泰国第三性公关 马泰边境开酒店标榜男性「天堂」