金像影帝Sell「开运酒」打扮奇怪？网民：好似AI 娘爆民工造型惹热议

现年63岁的金像影帝梁朝伟，近年冲出亚洲，成为国际级演员。梁朝伟人气持续高企，自然吸引很多品牌邀他做代言人，并以优厚酬金邀请拍摄广告。近日网上疯传了一段梁朝伟为内地品牌拍摄的贺年「开运酒」广告，片中的他一改过往的内歛作风，更以娘爆的「民工」造型现身，对着镜头笑容满面推销产品，令被网民一度质疑是AI！

梁朝伟「开箱」初体验

新广告中的梁朝伟全以普通话上阵，并向住镜头兴奋地说：「春节快到了，我想跟大家分享一个好东西！」随即展示出一个大型的红色礼盒，然后表现得十分雀跃，七情上面地说：「开箱我还是第一次」、「哗！这么大一坛」、「感觉喝了这个开运酒，就接了天坛的好运！」

梁朝伟拍广告惹AI疑云

由于这广告的背景是红色，加上梁朝伟身上的绿色军褛，引来不少粉丝热烈讨论，指「美学」出现问题，跟梁朝伟平日的形象差距甚大，令人难以相信广告中的主角是梁朝伟真人，并惊讶地留言表示：「这真的是那个社恐男神吗？」甚至质疑是AI而非梁朝伟本人：「看封面我以为是AI做的。」、「是AI吗？」而品牌方亦亲自澄清否认影片是AI制成：「千真万确是本人出镜！」并透露为了这次拍摄，团队特意在梁朝伟常去的茶馆取景，并在环场摆了他最爱的绿色植物，让他放松心情，最后梁朝伟还主动加了几句祝福语。

梁朝伟大褛是名牌出品

此外，亦有网民将焦点放在梁朝伟身上的绿色外套，当日他以孖襟绿色大褛，配上黑色连帽卫衣，不少内地网民认为这款绿色大衣难以驾驭，还戏称他好像穿了东北过年必备的「军大衣」：「这衣服颜色是故意选的吗？」、「 进给梁生做的造型？」但原来这件绿色外套，其实是品牌Valentino的当季新款，约需两万多港元，网民得知价钱后都马上改口风，指梁朝伟穿甚么都好看。

