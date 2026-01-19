黄心颖积极追梦 型格西装打扮出骚自弹自唱

现年36岁的黄心颖经历「安心事件」后，形象大受重挫，加上其父亲于2023年离世，令她一度陷入人生低谷。经过一段时间沉淀后，黄心颖逐渐重返轨道，除忙于写专栏，又重新出发做歌手追梦，获RubberBand鼓手老公黎万宏（泥鯭）及家人大力支持。日前，黄心颖参与一个慈善音乐会，更挑战自弹自唱。

由零开始苦练两个月

黄心颖日前参与一个慈善音乐会，她在社交网分享多张台前幕后的花絮照，见她收起昔日的性感打扮，以中性全黑西装造型示人，打扮型格，状态大勇；黄心颖透露为了这个演出，由零开始苦练了两个月，她表示：「紧张左两个月，终于完成了慈善演出，人生第一次的自弹自唱，差不多由零开始学，我只祈求唔好发台瘟.⋯最终都系有少少，但𠮶种同时要兼顾十万样野嘅Live真系好过瘾！」她更感激前来支持以及在后台陪伴她打发时间的人。