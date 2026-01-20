周吉佩预4架旅游巴搞《中年好声音》团拜 张与辰为陈松伶个唱编曲绞尽脑汁

周吉佩、张与辰日前担任慈善基金20周年的演唱会嘉宾。慈善基金创办人林建𪸩医生表示，皆因看到他们在《中年好声音》中的演出，十分欣赏他们。

预4架旅游巴接送

周吉佩（吉吉）在台上称，自己为追梦，今年也刚好有20年，故当上嘉宾特别有意义。除了唱歌之外，他也诉说经历，指爷爷、嫲嫲先后离世，不能和他们分享成为歌唱比赛冠军，又有自己歌曲作品的喜悦。吉吉回想，爷爷、嫲嫲听力不太好，以前见面时，与他们沟通除了要提高声线之外，也会来一个大大的拥抱，令他们感受到关心及爱意。

另外，问到他有意搞《中年好声音》团拜，在旁的张与辰说笑︰「那可能要找3至4架旅游巴接送！」周吉佩也笑说不知道该找甚么地方才能容纳咁多人。

张与辰担任表演嘉宾，现场见不少海外粉丝们举牌，专诚来捧场。而他近期也忙着练仄，在陈松伶（松松）于2月28日在伊馆举行的个人会个唱上演唱，他表示松松有许多家传户䁱的歌曲如《天涯歌女》等。张与辰指，与松松沟通后，希望将这些大家熟悉的歌曲，重新编曲，擦出新火花。