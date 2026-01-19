Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马2026 | 黄翠如指跑步带来改变 感激老公萧正楠慢跑陪伴

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-19 HKT
发布时间：16:15 2026-01-19 HKT

渣打马拉松2026昨日（18日）举行，70岁周润发今年偕同一众艺人鲍起静、郑则仕、黄翠如、萧正楠等组队参赛挑战10公里赛。黄翠如在四年半前加入跑步团，昨晚她感触表示跑步令当年体弱多病的她找回健康。

感谢人生导师发哥

黄翠如以前曾表示自己从小体弱多病，名副其实是一名「药煲」，近年她跟随好姊妹唐诗咏、江美仪、发哥等跑步，令其身体强壮了不少。昨日完成马拉松赛事后，黄翠如在社交网分享了不少花絮照，除了有她与萧正楠、发哥等合照，当中更见儿子萧哈哈与她完成赛事的奖牌打卡，黄翠如有感而发表示：「跑步送给我的改变，从当年一个体弱多病的人，变到今天可以完成10K，感谢我们的人生导师发哥，带领我们一班老弱残兵找回健康。跟着今年80岁的刘老师一起跑，还有一班一起跑过很多路的同伴，今天有点感动，感谢这四年半，一步一步跑回快乐和健康，还有一只萧哈哈。」

冧爆留言感激老公

而向来宠妻的萧正楠更透露，为了黄翠如可以完成10K赛事，有想过抱住儿子在终点等她，但最后他选择报名陪伴对方一起跑，他在社交网发文写道：「为咗让你可以完成10K，我有谂过抱住个仔喺终点等你，但系最后，发现亲自同你一齐跑先至系最安心，跑步真系可以带嚟好多快乐，以后都要一齐跑落去，多谢发哥带领住大家。」黄翠如即冧爆留言感激老公：「多谢陪我跑咁慢。」

