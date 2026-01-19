Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林俊杰「旧爱」指控「劈腿」曝光亲密照 地下情4年遭情感勒索点赞男方PUA高手

影视圈
44岁金曲歌王林俊杰（JJ）去年底在社交网分享家庭照，罕有带同相差20载、年仅24岁的内地网红女友「七七」出席母亲70岁寿宴，高调公开恋情。却遭台湾演员Mida（曾圣媛）以「前女友」身份控诉「劈腿」，还曝光二人昔日合照，林俊杰所属经理人公司否认相关指控，掀起舆论热议。

林俊杰「前女友」曾现身林母寿宴

林俊杰认恋内地网红「七七」后，Mida曾圣媛曾PO出6个呕吐表情符号，又曾在threads发文：「看到觉得太不舒服了，真是受够了劈腿仔官宣。为甚么受伤的人总是真诚的人啊？真希望报应直接来」。有网民翻出Mida曾圣媛早年曾出席林俊杰母亲的生日宴照片，推测二人交往的时间线，质疑网红「七七」是否第三者。

对于林俊杰被质疑「一脚踏两船」，有网民翻出Mida曾圣媛与林母的合照，被指是在2019年拍摄，另一张与林俊杰的脸贴脸自拍，显示日期为「2023年3月22日」，更见到显示地点在台北内湖，估计二人拍拖最少四年。

林俊杰被指「虚伪」PUA高手

此外，曾有网民发文问：「男友或前任说过最恶心的话？」Mida曾圣媛回应：「如果你去爆料，看还有哪个男的会要你？」不排除曾遭人情感勒索，而Mida曾圣媛更点赞形容林俊杰「虚伪」、「PUA高手」的评论。

林俊杰所属公司对Mida曾圣媛的指控，发声明否认二人曾是恋人，仅定义为「平台介绍认识的朋友」，又澄清网传2019年的合照，是在2023年3月拍摄，并强调林俊杰与「七七」从2024年中正式恋爱，不存在感情重叠。

林俊杰Mida七年前传绯闻

林俊杰与Mida曾圣媛的绯闻早在2018年传开，当时林俊杰被爆在直播平台以「Timekeeper」名字送礼，又用「JJLin1010」帐号教女方打线上游戏，而Mida曾圣媛的社交平台追踪歌手只有林俊杰，关系非比寻常。林俊杰在公开恋情后，曾在2025年12月31日发长文称「有预谋、有组织的抹黑」、「不必困在别人杜撰的剧本里」，疑针对「前女友」的指控回应。

