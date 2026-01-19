《狮子王》导演Roger Allers不敌病魔享年76岁 迪士尼CEO发文悼念

美国经典动画《狮子王》导演之一的Roger Allers病逝，享年76岁。其好友兼视觉特效师Dave Bossert昨日在社交网证实消息。

迪士尼动画文艺复兴支柱

Dave Bossert︰「听到我们的朋友Roger Allers去了下一个旅程的消息，我深感悲痛。Roger是一位才华横溢的艺术家和电影制作人，是迪士尼动画文艺复兴的真正支柱。Roger有一种快乐、光明的精神，没有他，世界就更暗了。安息吧，我的朋友，直到我们在另一边再次见面。」Dave又提到过去一星期曾与Roger互通电邮，当时对方在埃及旅游，因此突然失去Roger，他感到很不真实。

Roger于5岁起已是《小飞侠》的超级粉丝，让他立志成为动画家。他在亚利桑那州立大学的美术系毕业后，加入制作《芝麻街》的Lisberger工作室。80年代，他为《创战纪》及加拿大成人动画《Rock & Rule 》画故事大网，之后加入迪士尼参与制作《小鱼仙》、《神勇敢死队》及《阿拉丁》，更以首席动画师身份制作《美女与野兽》，成为史上首位动画师获得奥斯卡最佳电影提名。

1994年，Roger与Rob Minkoff为《狮子王》担任导演，此片成为当年北美最高票房电影，亦在金球奖赢得音乐/喜剧组最佳电影。另外，迪士尼CEO Bob Iger亦发文悼念，形容Roger是「一个富有创造力的远见者，他对迪士尼的很多贡献将延续到后代」。