张敬轩爆蔡卓妍「幸福肥」 回应45岁做绝育手术︰捐得唔好嘥

张敬轩到湾仔出席《英皇珠宝 x 张敬轩全新首饰系列「WithHins」发布会》，公布HYPE、HOPE及HALO等首饰新作，轩仔更获老板杨受成送上「奔马图」金牌作礼物，吸引大批粉丝到场应援，会上更选中3位粉丝为她们试戴首饰。轩仔表示第3度推出首饰，计划是由去年开始，早前预售已获大批粉丝支持，是3次以来第2高销量。谈到为粉丝戴戒指拒戴无名指，他笑言尴尬，因为这是人生最重要的事，形容戴中指也是约定，能以设计师身份为大家试戴经已非常开心。

转唱腔唱歌

谈到11月《拉阔》后为何久未露面？轩仔指去了韩国、美国进修声乐课程，亦享受了年底的圣诞节与团队过节，期间也有工作，问是否快将推出新歌？他希望好快公布消息，明言自己太挑剔，又想换一个唱法，「之前整头发时，一边听自己未混音的作品，发型师问『边个嚟』，我觉得是好事，证明做到惊喜，希望今年带新作品给大家。年初重心都放在音乐上，巡唱计划中都要到年底。」他又指许多24年已录的作品都要重新编曲，皆因时下音乐风格转变得好快。

谈到2月1日迎来45岁生日，轩仔笑言不想记起，过去一年搞大型生日会，只觉劳师动众，而过去的25年年底大家都过得不容易。谈到为受宏福苑火灾影响的歌迷送上现金支援，轩仔称选择做实际的事，「歌迷会从来不止歌迷会，不只做嘻嘻哈哈的事，既然大家有缘份一聚，他们支持我，如果我做到的亦想为他们做。」轩仔指，习惯每年2、3个月「社交排毒」，分享新生活。

谈到老友蔡卓妍认爱健身教练林俊贤（Elvis），问有否跟她一齐健身？他笑指「拉链儿」容祖儿已和外界分享很多，笑言也知道这件，形容是开心事；透露早已认识男方，大赞他可靠，有担当，「知道她肥了，我未见过蔡卓妍肥，证明她是幸福肥！」问可有与蔡卓妍分享自己的感情事？他直言最近半年好少见，在群组也是谈工作，「临近新年是时候大家聚一聚！」

习惯做独行侠

谈到他的感情生活，轩仔指可能习惯做独行侠，经常自出自入，音乐、学校的工作每天都花他十几小时，坦言没时间分享予其他人，「我将45岁了，感恩有粉丝和工作，真的没时间拍拖和上网同人嘈交了！」提到粉丝「考古」他早年访问称，45岁做绝育手术，是否要把握时间争取感情生活？轩仔笑言：「而家同绝育都无分别啦！始终人在不同阶段有不同想法，不知道45岁仲捐唔捐得呢？用得唔好嘥！」