傅嘉莉获邀为《玫瑰战争》片尾曲试音 心情紧张：希望争取到呢个机会

傅嘉莉以全黑打扮现身《新闻女王²》庆功宴，她很开心以《刑侦12》的角色参与《新闻女王²》的演出，而且剧中演员得了很多奖，笑言要来沾沾喜悦。

唔及吴业坤唱得好

她早前拍摄新剧《玫瑰战争》，自爆监制找她为片尾曲试音，是她第一次试音，心情很紧张，「过几日就会去试音，之前有跟音乐老师学唱歌，登台都有唱过歌，希望可以争取到呢个机会，除演戏外，都可有其他方面的发展。（你的歌喉如何？）一定唔及吴业坤唱得好同专业。」