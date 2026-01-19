李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞

75岁李龙基（基哥）与细36年的王青霞的「爷孙恋」惹来全城关注，王青霞在2024年曾因涉及逾期居留、虚假文书等罪名而被判刑，本来李龙基深情表示待王青霞出狱后便结婚，不过网上频道「导游哥哥」爆料去年冬至（12月21日）王青霞到在佛山与丈夫及母亲共进晚餐，,甚至女方育有一名16岁儿子，回避多时的李龙基终向《星岛头条》证实被分手：「一切明白，我系第三者了，祝佢哋幸福！」

李龙基被质疑与第二任太太未离婚

本来以为这段「爷孙恋」已经告一段落，不过李龙基连日来高调接受访问，首度大爆在王青霞被入境处拘捕当日同时被拉并守行为2年；又指为了王青霞打官司，请了2位大律师和3位普通律师，使了数十万元。自封「李龙猪」的李龙基仍深爱王青霞：「我都以为会有好结局，点谂到佢会呃我。」日前「导游哥哥」再度狙击李龙基，声称他与第二任内地太太原来一直未离婚，手上又已经掌握关键证据。

李龙基被封「霞姐杀手」

李龙基曾有过两段婚姻，70年代与第一任妻子结婚并育有两女一子，其后因外遇和沟通问题而离婚。李龙基的第二任妻子是90年代在深圳认识，没有子女，两人于2019年离婚，李龙基声称自己是净身出户，觉得愧对自己第二任妻子，所以将所有房产都转给她，自己只留现金，皆因李龙基当时为了小三王青霞而离婚。在2020年3月，李龙被爆太太不幸小产，但当时大家都以为是第二任妻子，后来才知道当时所说的是王青霞。日前「导游哥哥」在直播上贴上多张李龙基疑与第二任太太的合照，同时还封李龙基为「霞姐杀手」，原来他的第二任太太同样叫阿霞，在片中更分享一张疑似写有男女双方名字及证件号码的截图，相中显示男方姓名为「李浩基」，女方为卓X霞，两人在1998年3月12日办理结婚，业务状态清楚列明为「办结」，「导游哥哥」指代表两人的婚姻关系至今在内地依然有效。

李龙基被狠批扮深情声称会娶王青霞

「导游哥哥」更狠批李龙基扮深情，一直声称会娶王青霞全属虚言，因为他心知自己在内地未办妥离婚，若真结婚便会犯下重婚罪。同时亦质疑李龙基，如果已在香港办理好离婚手续，便应当带备相关文件返内地通知民政局办理清楚。不过李龙基回应传媒表示，如果「导游哥哥」在香港「我一定告到佢甩肺。」，他斥责对方：「佢连我的本名也搞错，话我原名李浩基，其实系李洪基」他指有人为获得课金乱报道，表示：「我2019年在香港离婚，文件在我手，我可告诉你在哪间律师行办理」表示更把内地7个物业及香港1个单位全归前妻。李龙基亦曾在2018年在访问上透露自己真名叫「李洪基」，加入娱乐圈时候由以前经理人梁泊涛（Pato）为他改了「李龙基」这个响亮的艺名。

