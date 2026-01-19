Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何依婷生仔后滑雪变得勇敢：斜坡有乜好惊 郭柏妍向监制争取演出《新闻女王3》

影视圈
更新时间：12:45 2026-01-19 HKT
发布时间：12:45 2026-01-19 HKT

何依婷和郭柏妍出席《新闻女王²》庆功宴，2人在《新闻女王²》的戏份不多，前者因为怀孕，后者因后期要拍另一套剧，时间上未能配合，她们都说会主动向监制争取演出《新闻女王3》。

盼拍摄以滑雪为题剧集

何依婷早前与老公和家人去滑雪，因孩子太小未有同行，怕天气冻令他生病，又说要在小朋友长大前，把滑雪滑得更好，因小朋友学习能力都很强，怕之后小朋学滑雪时会追过自己。她表示怀孕前已学滑雪，此行是她产后第一次滑雪，曾担心体力会下降，但反而好了很多，「以前见到斜坡会好惊，𠵱家再见到斜坡，心谂仔我都够胆生，斜坡有乜好惊。」郭柏妍是滑雪新手，因为怕跌而做足保护措施，如有机会也想跟何依婷一齐拍摄以滑雪为主题的剧集。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
17小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
3小时前
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
20小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
21小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
3小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
21小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
15小时前