何依婷生仔后滑雪变得勇敢：斜坡有乜好惊 郭柏妍向监制争取演出《新闻女王3》

何依婷和郭柏妍出席《新闻女王²》庆功宴，2人在《新闻女王²》的戏份不多，前者因为怀孕，后者因后期要拍另一套剧，时间上未能配合，她们都说会主动向监制争取演出《新闻女王3》。

盼拍摄以滑雪为题剧集

何依婷早前与老公和家人去滑雪，因孩子太小未有同行，怕天气冻令他生病，又说要在小朋友长大前，把滑雪滑得更好，因小朋友学习能力都很强，怕之后小朋学滑雪时会追过自己。她表示怀孕前已学滑雪，此行是她产后第一次滑雪，曾担心体力会下降，但反而好了很多，「以前见到斜坡会好惊，𠵱家再见到斜坡，心谂仔我都够胆生，斜坡有乜好惊。」郭柏妍是滑雪新手，因为怕跌而做足保护措施，如有机会也想跟何依婷一齐拍摄以滑雪为主题的剧集。

