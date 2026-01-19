何依婷生仔后滑雪变得勇敢：斜坡有乜好惊 郭柏妍向监制争取演出《新闻女王3》
更新时间：12:45 2026-01-19 HKT
发布时间：12:45 2026-01-19 HKT
发布时间：12:45 2026-01-19 HKT
何依婷和郭柏妍出席《新闻女王²》庆功宴，2人在《新闻女王²》的戏份不多，前者因为怀孕，后者因后期要拍另一套剧，时间上未能配合，她们都说会主动向监制争取演出《新闻女王3》。
盼拍摄以滑雪为题剧集
何依婷早前与老公和家人去滑雪，因孩子太小未有同行，怕天气冻令他生病，又说要在小朋友长大前，把滑雪滑得更好，因小朋友学习能力都很强，怕之后小朋学滑雪时会追过自己。她表示怀孕前已学滑雪，此行是她产后第一次滑雪，曾担心体力会下降，但反而好了很多，「以前见到斜坡会好惊，𠵱家再见到斜坡，心谂仔我都够胆生，斜坡有乜好惊。」郭柏妍是滑雪新手，因为怕跌而做足保护措施，如有机会也想跟何依婷一齐拍摄以滑雪为主题的剧集。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT