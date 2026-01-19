高海宁刚过生日感恩收到粉丝手写信 遇到适合对象唔抗拒顺其自然

高海宁昨晚（18日）出席《新闻女王²》庆功宴，她因在珠海赶拍剧集《璀璨之城》而姗姗来迟，她表示一收工就赶来，稍后就要赶回珠海准备第二天开工，虽然来去匆匆，但因《新闻女王²》得到很多奖，很值得庆祝，故一定要赶回来参与活动。

蒋祖曼过珠海送生日惊喜

有指将开拍她在《新闻女王》中角色的外传，高海宁透露确有此事，但现时仍处于写剧本阶段，未知几时开拍，期望是一个励志感人的故事。高海宁日前刚过39岁生日，当时在工作中度过，获《璀》剧剧组为她庆祝，好友蒋祖曼和李海铜更专程过珠海送上生日惊喜，「已经连续3年生日都系同助手过，今年有咁多人同我庆祝好开心，今年收到很多花，酒店、助手、剧组同粉丝都有送花畀我，但就无男人送，最感动系收到女粉丝嘅手写信，从未收到咁有心思嘅礼物，粉丝有问过我无追求者送过咩？我话如果要做咁先追到我，应该无人会追我。（会不会都想有男友为你庆生？）随缘，我𠵱家连瞓觉都无时间，遇到适合对象不会抗拒，顺其自然。」