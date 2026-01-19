声秀毕业演唱会｜冯熙燮大想头要开个唱 柯雨霏不敌心魔跳唱手忙脚乱

《this is OUR STAGE》声秀毕业演唱会晚上（18日）在麦花臣场馆举行，16强学员冯熙燮、柯雨霏、胡子贝、布子殷、甄敏芳、周智敏、萧凯恩等以及他们的导师谭耀文、苏永康、胡鸿钧、泳儿、钟舒漫、刘浩龙和吴浩康先后演出多首歌曲，乐易玲和陈懿德都有到来捧场，学员们在encore环节更走到台下与粉丝挥手击掌，场面热闹。

与苏永康合唱《用背脊唱情歌》

《声秀》冠军冯熙燮和亚军柯雨霏首次在台上献唱新歌，冯熙燮指新歌《聆听自己的声音》是比赛后的得著，他在台上分享参赛后的心路历程，透露曾陷入低潮和低谷，指导师苏永康是除了父母外支持他的人，当他每次唱歌唱到崩溃时，苏永康都鼓励他，令他走出情绪低谷，从而学懂要聆听自己的心声，笑称新一年除了《声秀》学员身份外，也会以2026年新出道男歌手和大家见面。他受访时表示与苏永康合唱《用背脊唱情歌》时感动到眼湿湿，因为回想对方在比赛期间对自己的支持，他自认是苏永康口中的「问题儿童」，「我是会半夜三更传讯息问他问题，又以为他会第二日才回复。他是乐坛大前辈，愿意听意见，所以有乜问乜。」

苏永康在台上表示，一开始不知用甚么方法教导冯熙燮，当知道两人同月同日生日，便回想年轻时的自己是个怎样的人，「就知道用甚么方法带他走下去！」冯熙燮笑说当知道与苏永康同一日生日，「但无缘无故和他说会好奇怪。」后来节目组与他庆生时，他才静静的告诉苏永康，他才想到可代入年轻时的自己。冯熙燮对于苏永康的想法，形容︰「只适用七成，其他三成就有年纪的差异。」

《聆听自己的声音》、《直觉型美学》派台

柯雨霏唱新歌《直觉型美学》，唱完后说话时有点喘，自嘲平时少郁动。她形容这首歌有dancers伴舞，自己都要郁，但手脚非常不协调，「我有心魔，只要是郁动就会怕，连手指郁都会怕。小时候妈妈发现我有这个问题，于是送我去学琴，想我锻炼手指，学了3、4年完全无起色，令我更憎钢琴！其实我唱快歌是无问题，但要我郁就会由100%有信心变到得返10%，而且这首歌有dancer，我不可以完全不动；前一晚彩排到11点，当我对住块镜练习时都还好，一无镜就手脚不协调，刚才都有甩舞步，很尴尬，希望新一年可以解决这个问题。」

冯熙燮表示想推出快歌，形容自己手脚尚算协调，之前学过跳舞几星期，但当时不敢直视镜中的自己，所以停了没有再学，希望之后有机会再试。问到他们是否有下一首歌的筹备计划？他们都说要等公司安排，现时先专心宣传新歌，又想开个人音乐会。柯雨霏指十分喜欢听冷门的英文歌，想开音乐会与歌迷分享想法。