佘诗曼计划与妈妈去旅行 黄宗泽送玉器贺妈妈生日 再合作盼做欢喜冤家

TVB剧集《新闻女王²》在《万千星辉颁奖典礼2025》夺得10个大奖，成为大赢家，剧组昨晚（18日）举行庆功宴，一众台前幕后包括黄宗泽、佘诗曼、高海宁、谭俊彦、王敏奕、吴业坤、郭柏妍、何依婷、傅嘉莉等都有出席。

得奖已是最大奖励

黄宗泽和佘诗曼被问到是否由他们埋单？他们都说不要讲钱，最重要大家开心聚一聚，佘诗曼笑指最后不用洗碗。黄宗泽早前表示会设「全奶宴」庆功，他指已续了第二个广告要取消，现在变成全啤宴。问到两位出炉视帝视后可有买礼物奖励自己得奖？黄宗泽表示得奖已是最大的奖励，笑指做人不要太尽，佘诗曼亦表示得奖已很开心。他们一向工作不断，拍完剧后都要密密还广告债和参与商演活动，暂时未有新剧开拍，他们都想先抖一抖。佘诗曼计划与妈妈去旅行，但要再和朋友夹时间，因为人多会玩得更开心，黄宗泽则指这个月是妈妈的生日月，过几日要为她搞大寿，问到妈妈几岁大寿？他冲口而出说：「7……18岁！18岁大寿，差点被你阴到！（送甚么礼物给妈妈？）佢想换新电话，我再物色一下首饰，或者送玉器。（不送金器？）𠵱家金价太贵，哈哈。」

佘诗曼想做杀手杀黄宗泽

至于会否开拍《新闻女王3》，佘诗曼称要等监制钟澍佳先想到一个新方向，不是一朝一夕可完成，但如果原班人马合作另一题材都是开心事，笑言想做杀手杀黄宗泽，但又杀极不死折磨他，黄宗泽指再合作可被佘诗曼折磨，或合作类似《男亲女爱》中黄子华和郑裕玲欢喜冤家的关系，「下次换我被她恰，一个牛高马大的男人被一个小鸟依人嘅女人欺负，还番今次《新闻女王²》嘅债。」