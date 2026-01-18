马德钟陈炜剧中唇枪舌剑闹到拍台 赖慰玲与张驰豪演姊弟恋主动要求加戏

马德钟、陈炜、赖慰玲、吴伟豪、游嘉欣、陈晓华、何广沛、梁超怡、陈庭欣等今日（18日）到将军澳为TVB新剧《非常检控观》宣传。何广沛化身剧中韩星「陈新弥」现身，献唱歌曲《惩人泪》，一众演员即变成小粉丝举牌应援，在唱歌途中，陈晓华竟扑向何广沛，把他扑倒在台上，原来是重现剧中一幕，吴伟豪又掀开何广沛的外套，露出胸口两张大会贴纸，陈庭欣见状即笑指长方形乳贴很少见。当赖慰玲在台上重现执文件骚长腿一幕后，陈庭欣、游嘉欣、梁超怡和程可为都被要求执文件，场面十分搞笑。

邂逅张驰豪谱姊弟恋

马德钟表示与陈炜在剧中经常唇枪舌剑，时常闹到拍台，但年轻版的他们会谈情说爱，他笑指今次最难是记对白，情绪戏又多，角色最后更会有激烈的转变，虽然有难度但很好玩。赖慰玲透露剧中有很多短裙骚长腿的场面，透露会有校园姊弟恋，「我会做学生妹，是大学学生妹，在校园邂逅张驰豪，谱出姊弟恋，我初时还以为与马神有感情戏，看剧本后知道是张驰豪，他好靓仔，我还主动要求监制加戏，亲密戏唔少得，但他好怕羞，有场戏他要揽我，动作很生硬，最终无用到，但私下揽左已好好。」谈到她在台上执文件，她笑谓不会超越徐子珊当年在《My盛Lady》执笔一幕，指拍摄时是一孩之母有自信，但现在已是二孩之母，仍未修身成功需遮遮掩掩。