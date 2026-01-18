Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马德钟陈炜剧中唇枪舌剑闹到拍台 赖慰玲与张驰豪演姊弟恋主动要求加戏

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-18 HKT
发布时间：21:15 2026-01-18 HKT

马德钟、陈炜、赖慰玲、吴伟豪、游嘉欣、陈晓华、何广沛、梁超怡、陈庭欣等今日（18日）到将军澳为TVB新剧《非常检控观》宣传。何广沛化身剧中韩星「陈新弥」现身，献唱歌曲《惩人泪》，一众演员即变成小粉丝举牌应援，在唱歌途中，陈晓华竟扑向何广沛，把他扑倒在台上，原来是重现剧中一幕，吴伟豪又掀开何广沛的外套，露出胸口两张大会贴纸，陈庭欣见状即笑指长方形乳贴很少见。当赖慰玲在台上重现执文件骚长腿一幕后，陈庭欣、游嘉欣、梁超怡和程可为都被要求执文件，场面十分搞笑。

邂逅张驰豪谱姊弟恋

马德钟表示与陈炜在剧中经常唇枪舌剑，时常闹到拍台，但年轻版的他们会谈情说爱，他笑指今次最难是记对白，情绪戏又多，角色最后更会有激烈的转变，虽然有难度但很好玩。赖慰玲透露剧中有很多短裙骚长腿的场面，透露会有校园姊弟恋，「我会做学生妹，是大学学生妹，在校园邂逅张驰豪，谱出姊弟恋，我初时还以为与马神有感情戏，看剧本后知道是张驰豪，他好靓仔，我还主动要求监制加戏，亲密戏唔少得，但他好怕羞，有场戏他要揽我，动作很生硬，最终无用到，但私下揽左已好好。」谈到她在台上执文件，她笑谓不会超越徐子珊当年在《My盛Lady》执笔一幕，指拍摄时是一孩之母有自信，但现在已是二孩之母，仍未修身成功需遮遮掩掩。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
33分钟前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
6小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
10小时前
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
3小时前
定存攻略｜恒生退市可考虑高息定存 3个月最高3厘 一间逆市上调12个月期息率
定存攻略｜恒生退市可考虑高息定存 3个月最高3厘 一间逆市上调12个月期息率
投资理财
10小时前
长寿秘诀︱追剧到半夜日日吃零食 温州101岁阿婆反向养生
长寿秘诀︱追剧到半夜日日吃零食 温州101岁阿婆反向养生
即时中国
7小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
11小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
16小时前