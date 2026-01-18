韩韶禧首谈恋柳俊烈被批第三者未感委屈 与惠利骂战深切反省

韩剧《夫妻的世界》女星韩韶禧前年卷入第三者风波，她被拍到与柳俊烈在夏威夷约会，男方的歌手旧爱惠利发文指「真有趣」，韩韶禧即发文反击，写上：「我也觉得很有趣。」之后还贴出「小狗拿刀」的图片，双方即掀起骂战，但韩韶禧情绪化的举动，一度令形象破灭。

事隔2年，韩韶禧近日为了宣传电影《Project Y》接受韩媒专访，她坦言不感到委屈，「我认为我必须要接受，也没甚么委屈，那个时候我觉得那是最好的选择了，所以才会那样做。」韩韶禧反省说：「一年一年的过去，我认为虽然我是演戏的演员，还是备受大众注目的人，在这点上，我必须要有责任感，所以我该接受的都必须接受。不可能所有人都一样，不可能所有人都喜欢我，如果一直对这些事情抱着『为甚么？』的疑问，我觉得反而不会有成长。我必须接纳，并把这些视为是好的回馈。」她指未来会更审慎行事，希望大家不要讨厌她，「说实话，我还是希望大家能喜欢我。」