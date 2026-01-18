滨崎步身心俱疲 再上传多段上海「一人演唱会」影片︰我不想再追究

日本歌姬滨崎步去年11月底突遭取消在上海的2场演出，昨日她再次透过社交网上载「一人演唱会」片段，表示自己已不打算再追究谎言或真正原因，「甚么是谎言？甚么是原因？为甚么会变成这样？我已经不想再讨论了，因为我也不知道。」

数一数二的最佳演出

滨崎步特别感谢工作人员与舞者的专业与热情，他们都没有放弃，「在那个场合的每一个人都没有放弃舞台，这个开场看起来只是排练吗？并肩努力的所有工作人员，如果不怕被误解地说，这场表演是我演艺生涯中数一数二的最佳演出，直到现在我依然这么认为。」滨崎步坦言正因为那一晚的全力以赴，让她更深刻感受到舞台存在的意义。即使没有观众、音乐、灯光，与每一位幕后人员仍选择完成演出，这份坚持成为她心中无可取代的记忆。

滨崎步之后再发长文，形容自己熬过了「连呼吸都很困难的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上与工作伙伴拥抱的瞬间，「我第一次看见春天」。2026年，她将把时间、身体与内心全部奉献给等待已久的日本歌迷，也期待与曾说「下次换我们远征」的亚洲歌迷，在日本再相见。