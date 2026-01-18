Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滨崎步身心俱疲 再上传多段上海「一人演唱会」影片︰我不想再追究

影视圈
更新时间：18:45 2026-01-18 HKT
发布时间：18:45 2026-01-18 HKT

日本歌姬滨崎步去年11月底突遭取消在上海的2场演出，昨日她再次透过社交网上载「一人演唱会」片段，表示自己已不打算再追究谎言或真正原因，「甚么是谎言？甚么是原因？为甚么会变成这样？我已经不想再讨论了，因为我也不知道。」

数一数二的最佳演出

滨崎步特别感谢工作人员与舞者的专业与热情，他们都没有放弃，「在那个场合的每一个人都没有放弃舞台，这个开场看起来只是排练吗？并肩努力的所有工作人员，如果不怕被误解地说，这场表演是我演艺生涯中数一数二的最佳演出，直到现在我依然这么认为。」滨崎步坦言正因为那一晚的全力以赴，让她更深刻感受到舞台存在的意义。即使没有观众、音乐、灯光，与每一位幕后人员仍选择完成演出，这份坚持成为她心中无可取代的记忆。

滨崎步之后再发长文，形容自己熬过了「连呼吸都很困难的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上与工作伙伴拥抱的瞬间，「我第一次看见春天」。2026年，她将把时间、身体与内心全部奉献给等待已久的日本歌迷，也期待与曾说「下次换我们远征」的亚洲歌迷，在日本再相见。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
6小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
3小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
1小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
8小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
4小时前