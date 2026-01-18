Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈庭欣回应打匹克球惊见姜涛 未有趁机集邮：他刚好在休息 梁超怡戥阿Sa公开恋情开心

影视圈
更新时间：17:15 2026-01-18 HKT
发布时间：17:15 2026-01-18 HKT

陈庭欣、梁超怡今日（18日）到将军澳为TVB新剧《非常检控观》宣传。陈庭欣在其中一个单元演拍卖官，有场戏与罗毓仪在荒山野岭拍摄，指罗毓仪在拍摄完成后，向她透露见到一些她见不到的东西，陈庭欣称幸好拍完后才知道，否则会心慌慌，但拍摄时正值蔡天凤案，她们在偏僻地方拍摄血淋淋的场面，深夜收工独自驾车回家时都感到有点心寒。

教练赞姜涛打得很好

陈庭欣日前在社交网分享打匹克球的相片，惊见姜涛在旁边看她打波，陈庭欣指大家只是在同一场地打波，有不少艺人都在该场地打波，如陈安立、梁业、谢东闵等。问到可有同姜涛一起打波？她笑指他们一队已齐人，又说姜涛不是看她打波，应该是刚好在休息，指相片是朋友所拍，自己也没有留意与姜涛同框，反而当日有偷望他，又表示教练都有赞姜涛只学了几堂就打得很好。问到可有趁机集邮？她表示没有，指大家都是圈中人，明白运动时的状态有时并不适合拍照，故没打扰对方。

感情无分年龄

梁超怡演陈炜的年轻版，与饰演马德钟年轻版的阮浩棕有谈情戏，虽无亲密场面，但二人之间发生了不少事情，而她亦为演出特别学习芭蕾舞。蔡卓妍早前公开与年轻10岁的健身教练拍拖，梁超怡表示无留意，问她可为蔡卓妍感到开心？她说：「又问呢啲，我觉得任何人找到喜欢的人都是值得开心的事。（妳能否接受姊弟恋？）感情无分年龄，以前觉得另一半要大过我，现在会睇适不适合和感觉，但现在无拍拖。」

