陈晓华「狼死」扑跌拍档 何广沛变身韩星唱歌险露两点

影视圈
更新时间：17:45 2026-01-18 HKT
发布时间：17:45 2026-01-18 HKT

马德钟、陈炜、赖慰玲、吴伟豪、游嘉欣、陈晓华、何广沛、梁超怡、陈庭欣等（18日）宣传剧集《非常检控观》。何广沛化身剧中韩星「陈新弥」现身，献唱《惩人泪》，一众演员变身小粉丝举牌应援，在唱歌途中，陈晓华竟扑向何广沛，把他扑倒在台上，原来是重现剧中一幕，吴伟豪又掀开何广沛的外套，露出胸口两张大会贴纸，陈庭欣见状即笑指长方形乳贴很少见。

初入录音室不知所措

在《非常检控观》演韩星的何广沛有得唱歌，他形容︰「第一次有属于自己的歌，首次公开唱，我害羞，因为我是演员，说服不了自己是歌手。」称这是该剧插曲，「初次踏入录音室时不知所措，十分崩溃。」谈到陈晓华在台上向他使出「狮子扑兔」，他用大会贴护两点，何广沛指其角色胸口有纹身，并称陈晓华非常狼死，拍摄时真的被她扯开衣服露点，「不想再被她玷污，被她扑跌有心理创伤！」

陈晓华笑指其角色被对方心理操控，有点神经质，分不清现实、梦境，与她的性格南辕北辙，「拍摄时好难理解『唔知自己做紧乜』的状态，监制就叫我坐埋一边，唔好同人讲野，要孤独一些。」又说扑向何广沛一场戏拍了两次，当时，她的样子非常狰狞，一心要推跌他。

