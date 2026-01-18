Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俞可程首次参与音乐剧演出 盼加入剧组兼担任司仪多线发展 感谢区永权教导执生技巧

影视圈
更新时间：13:45 2026-01-18 HKT
发布时间：13:45 2026-01-18 HKT

俞可程昨晚（17日）为《慈善星辉仁济夜》演出音乐剧。首次参与音乐剧演出的她，事后觉得自己表现合格，但仍有进步空间。有了这次演出经验，令她也想加入剧组演出，由于这次除了有一些戏份演出之外，还要担任副司仪角色。她说：「其实我也很想做司仪的工作，可以作多线发展。」

区永权教导要集中精神

问到那位司仪是她的偶像，日后也想做到对方那么好的成绩？俞可程表示，这次合作后一定是区永权，从他身上学会了很多：「他临场执生强劲，又教到我很多东西，他提点我怎样可以不会那么紧张，有些时候虽然可以看稿，但他教我，开头第一句稿可以先背好，之后便可以讲得自然及更有型。」她也要多谢区永权的教导和教训，只因这次是现场直播演出，她在初段彩排时都有些紧张而忘记了一点东西，自己做得不好的地方，区永权也会教训和教导她要集中精神。

