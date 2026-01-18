陈展鹏今年集中火力做音乐 感激太太安排神秘生日旅行 生育随缘没有避忌

陈展鹏昨晚（17日）为《慈善星辉仁济夜》演出，他笑指《巨轮》这首歌已经唱了很多次，应该要有新歌，不过大会觉得《巨轮》非常切合这个活动演出，可以带出人生不同阶段，让人感觉很有意思。陈展鹏表明，今年将会集中火力在音乐方面发展，面对《中年好声音》那么大的竞争下，他庆幸自己仍能推出两首歌，也享受做音乐时可以将自己的想法投放在歌曲中，又可以找不同人合作，所以今年绝对会在剧集上减产。

十分留意乐坛

此外，早前举行粉丝见面会时，门票388元便可出席见面会及获得福袋，被网民指非常抵，陈展鹏透露自己一直都是这样做，举办粉丝见面会也要有人买门票，最紧要是大家支持，而且几年没有做过粉丝见面会，有人在网上平台谈论见面会抵，那便没有浪费自己一番心意。提及他十分留意乐坛，陈展鹏表示自己近期每天会花3至4小时去练歌，也会选唱MC(张天赋）、汤令山、林家谦及一些女歌手的歌，他希望广东歌可以做得更好，希望大家一齐推动，电影也是。他又透露，平时也有和女儿一起唱歌，女儿现在学琴，希望迟些可以自己唱歌，女儿弹琴合作，他说：「希望女儿可以快些练习弹好一首歌。」

二人世界返乡下

问到今年生日收到那份礼物令他感到最开心？陈展鹏表示，一定是太太单文柔送给他的礼物，因为十分精彩，太太为他安排了一个神秘旅行，最后才知道原来是二人世界坐高铁到福州自己的家乡，他说：「生日返乡下很不错，可以浸温泉、打一场波，那不是友谊波，是打高尔夫球，哈哈！二人世界返到乡下寻根真的很开心。」问他这次寻根之旅是否打算制造多一个家庭成员？陈展鹏坦然这方面一直随缘没有避忌，因为麦玲玲曾对他说，这两年的生肖赤马红羊年很适合他生孩子。