Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈展鹏今年集中火力做音乐 感激太太安排神秘生日旅行 生育随缘没有避忌

影视圈
更新时间：13:15 2026-01-18 HKT
发布时间：13:15 2026-01-18 HKT

陈展鹏昨晚（17日）为《慈善星辉仁济夜》演出，他笑指《巨轮》这首歌已经唱了很多次，应该要有新歌，不过大会觉得《巨轮》非常切合这个活动演出，可以带出人生不同阶段，让人感觉很有意思。陈展鹏表明，今年将会集中火力在音乐方面发展，面对《中年好声音》那么大的竞争下，他庆幸自己仍能推出两首歌，也享受做音乐时可以将自己的想法投放在歌曲中，又可以找不同人合作，所以今年绝对会在剧集上减产。

十分留意乐坛

此外，早前举行粉丝见面会时，门票388元便可出席见面会及获得福袋，被网民指非常抵，陈展鹏透露自己一直都是这样做，举办粉丝见面会也要有人买门票，最紧要是大家支持，而且几年没有做过粉丝见面会，有人在网上平台谈论见面会抵，那便没有浪费自己一番心意。提及他十分留意乐坛，陈展鹏表示自己近期每天会花3至4小时去练歌，也会选唱MC(张天赋）、汤令山、林家谦及一些女歌手的歌，他希望广东歌可以做得更好，希望大家一齐推动，电影也是。他又透露，平时也有和女儿一起唱歌，女儿现在学琴，希望迟些可以自己唱歌，女儿弹琴合作，他说：「希望女儿可以快些练习弹好一首歌。」

二人世界返乡下

问到今年生日收到那份礼物令他感到最开心？陈展鹏表示，一定是太太单文柔送给他的礼物，因为十分精彩，太太为他安排了一个神秘旅行，最后才知道原来是二人世界坐高铁到福州自己的家乡，他说：「生日返乡下很不错，可以浸温泉、打一场波，那不是友谊波，是打高尔夫球，哈哈！二人世界返到乡下寻根真的很开心。」问他这次寻根之旅是否打算制造多一个家庭成员？陈展鹏坦然这方面一直随缘没有避忌，因为麦玲玲曾对他说，这两年的生肖赤马红羊年很适合他生孩子。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
31分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
15小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
21小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
16小时前
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
1小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
7小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
3小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
4小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
19小时前