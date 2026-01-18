周焯华旧爱Mandy Lieu传现身香港 4仔女去向惹关注 移英避世掷3亿搞农庄过低调生活

自「洗米华」周焯华被澳门警方拘捕，被判洗黑钱及非法赌博等162项罪名成立，共判囚18年。有指定居英国的「洗米华」旧爱Mandy Lieu（刘碧丽），抵押豪宅还债。Mandy Lieu在港消失多时，近日有传媒报道，Mandy Lieu近日现身香港，最新状况曝光。

Mandy Lieu打扮性感型格

据报道指，Mandy Lieu当日被读者在九龙湾捕获，为「洗米华」诞下四名子女的她打扮成熟，穿上黑色中长款西装外套，加上黑丝长靴，性感得来又型格。不过Mandy Lieu似乎要照顾仔女劳心劳力，脸上出现老态。

美国马来西亚混血儿Mandy Lieu，早在17岁辍学，成为模特儿后从马来西亚来港发展，接拍广告外，亦曾向影视界发展。Mandy Lieu于2014年爆出与已婚「洗米华」周焯华关系密切，曾因男方坐在Mandy Lieu的大髀，传出婚外情。

Mandy Lieu育有三女一子

Mandy Lieu其后为「洗米华」诞女，一度避走英国伦敦，「洗米华」曾多度来往港澳、英国。2015年底，Mandy Lieu与周焯华「世纪一拖」轰动全城，一度传出正印洗米嫂心灰意冷打算离婚。最终Mandy Lieu为「洗米华」诞下三女一子，二人于2019年分开，有传Mandy Lieu获赠高达3亿作为分手费，并有「洗米华」名下在英国的5间公司揸手。

Mandy Lieu近年携仔女到英国生活，有指她豪掷近3亿港元，购入位于汉普郡（Hampshire）面积达370多万平方米的农地建立「Ewhurst庄园」，打造高品质有机食品为主的农场，过著低调的田园生活，又开网志分享环保及可持续发展概念。

