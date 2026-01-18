游嘉欣拍《寻欢作乐的姐姐》表现差爆喊 Jinny戴祖仪呵番游游自认垃圾

TVB节目《寻欢作乐的姐姐》播出后话题不断，「星岛头条」日前独家披露，节目拍摄期间传出游嘉欣太「死板」，即场反应不及「机关枪」式狂爆肚的吴若希（Jinny）、戴祖仪，导致一个镜头要NG几次，令Jinny和戴祖仪拍到冇瘾，被藐爆的游嘉欣于压力爆煲下在团队前爆喊。

跟唔上节奏

Jinny、戴祖仪与游嘉欣昨晚（17日）到将军澳电视城，在《慈善星辉仁济夜》演出，三人一起拍照时，戴祖仪揽着游嘉欣扮杯葛Jinny。问到拍摄时是否发生不愉快事情？戴祖仪表示︰「拍节目一定有开心、不开心的事，不开心的就是每天要一早起身化妆准备。」问为何要杯葛游嘉欣？戴祖仪笑言：「是我杯葛她们二人，因为拍摄第一组节目时无我份。」Jinny则说：「现在是倒转，我们三个人杯葛麦玲玲！」

问到是否Jinny、戴祖仪「机关枪」式爆肚，导致游嘉欣追不上节奏而NG？Jinny直认︰「我同与戴祖仪的确是机关枪式！」同时感到游嘉欣斯文、乖女、文静，「她属于观察型。」游嘉欣即指︰「她钟意看她们说话，好好笑。」问她有无受压而哭？了游嘉欣说：「我是觉得攰才哭，觉得自己表现得好衰！她们反应超劲，我反问自己︰为何反应这么慢？自己抱怨自己。」Jinny为游嘉欣澄清，指她没有NG，非常专业，又说：「背稿比我和戴祖仪更熟，我们两人简直是垃圾！」戴祖仪抱怨Jinny说：「你说自己就算啦，为何要这样说我？」（你承认自己是垃圾？）在这刻我除了认之外，还可以怎样！」她承认，众人节奏有快有慢，「之后大家有谈论，怎样调整能够流蜴一些。」续说：「传闻我欺负人，其实完全不是，如果我戴祖仪可以欺负到人，该有很多人替我高兴，代表我终于强壮起来！」

游嘉欣又讲错嘢

问到游嘉欣，当时是否感觉委屈而哭？她指出在其角度只觉得自己表现差，问她可曾觉得被两人藐？游嘉欣说：「没有，大家都是一起坐下来谈天和打机，大家友好相处，嘻嘻哈哈的。」追问游嘉欣可曾感到被人欺凌？戴祖仪即好大反应，指这是严重指控，「我小学时被人欺凌，长大后绝对不会欺凌别人！」此时Jinny要入厂而先行离开。问戴祖仪、游嘉欣会继续合作做下一辑节目？他们表示要看公司安排，问到下一辑是否可以飞走先Jinny? 游嘉欣冲口而出说：「可能三个都飞走！」戴祖仪即提点她讲错说话，游嘉欣补镬说：「不好意思，可以的话也想原班人马合作。」

此外，戴祖仪日前因为手机问题损失3千多元，问她能否追讨回金钱？她开心表示︰「佩服有关方面效率！」致电有关方面后，半小时后回复她，二十四小时内将金钱退回，她补充：「这次不是我按错掣，完全是设定问题，只要我将设定更改为不用电话号码付款，便不会再发生。」