渣打马拉松2026丨周润发跑10公里被捕获变大型追星会 「朴宝剑」惊现半马名单？李世荣打卡

影视圈
更新时间：09:51 2026-01-18 HKT
发布时间：09:51 2026-01-18 HKT

【渣打马拉松2026/渣马2026】渣打马拉松2026今早（18日）举行，每年渣打香港马拉松吸引大批艺人明星参赛，今年继续有「发哥」周润发、连诗雅、何泳芍、何沛珈、阮浩棕、林子善等。周润发每年均被誉为「全场最喜欢的跑手」，沿途吸引大批市民打气。

周润发第七组起步

周润发去年曾表示今年跑半马，并将目标定为2小时20分，最终以10公里赛事出战，号码为T3936在第七组起步。与周润发同区域等候的艺人，据指有萧正楠与太太黄翠如。

相关阅读：渣打马拉松2026丨周润发郭晶晶星级阵容现身 吴业坤偕日籍妻首战全马

今早有市民在东区走廊起跑位置捕获周润发，穿上黑色背心的周润发，现身时引起哄动，周润发出发时心情大好，以一贯亲民作风向市民挥手。不少跑手在路上遇见周润发，见到他笑客满脸，状态极好。而疑为郑则仕与周润发一同出发。

李世荣参加10公里

网民又指见到疑似台湾男星彭于晏紧随其后，韩国女星李世荣今早在IG限时动态出PO，透露来港参加10公里赛事，而网上流出与朴宝剑同名的参加者出战半马，引起关注。

