渣打马拉松2026丨周润发郭晶晶星级阵容现身 吴业坤偕日籍妻首战全马（持续更新）

渣打马拉松2026今日（18日）举行，一众热爱跑步的圈中艺人如周润发、何沛珈、林淑敏、阮浩棕及梁诺妍等亦有报名参赛。郭晶晶、霍启刚、盛智文出战渣马「领袖杯」。

早约6点20分，见吴业坤与日籍太太滨口爱子一同在尖沙咀起步点做热身，期间不停被参赛者邀请影合照，坤哥表示今次与太太一起参加全马赛事，也是他人生第一个全马，他指事前已经尽力去练习，坦这次的目标是完成赛事：「因为报名时，半马是非常抢手，10K我觉得挑战性是有，但我想再有挑战性点，所以就同太太报了全马。」

吴业坤带盐丸补水

吴业坤指去年已想跟太太一起跑半马，不过因有工作关系不能参加，吴业坤也坦为了今次赛事，特意租住尖沙咀的酒店，所以在休息方面也颇充足，问到预计会用多少时间完成比赛？吴业坤说：「我真系不断睇数据，又问AI，其实如果5个半小时已经好叻，因为第一次，我之前跑毅行𠮶啲都系用意志慢慢跑，所以希望完成赛事，试咗第一次，然后第二次先睇会唔会去追成绩。（怕唔怕一阵太太会丢底你？）佢都话准备丢底我，虽然我帮佢戴咗Gel𠮶啲，尽力吧，因为始终我同她都冇跑过全马。」而吴业坤又觉得今日天气也不错，所以没有太多事情担心：「系担心流汗，我自己出汗比较大，所以都带咗盐丸同补水嘅嘢。」

去年也是参加半马赛事的何泳芍，今年仍是报了半马，她指因去年是第一次参赛，故认为今年的成绩一定会比去年好：「上年第一次跑比较保守，冇话好尽力，但都比起我本来预计嘅时间快，本来上年目标系两个钟内，最后成绩系1小时53分，今年目标系再快5分钟，即系1个小时48分。」她笑指上年再跑了10K后，就被朋友笑她跑半马是完全没有尽力，而自己也觉得有点轻松，所以今年就想设定目标，不过她坦言本想预计在1小时45分完成，但看了今天天气就觉得难，因预计过完西隧后就会很热。

何咏芍指今年也操练了很多，因3月还要在日本静冈参加全马，故会把今日当成是比较辛苦的练习。

何沛珈、阮浩棕、黄美棋到维园为渣马10公里赛事热身，黄美棋指为表现而感到紧张，因早前扭伤脚怕影响表现，希望能圆满完成。至于阮浩棕则早早休息，因为对今晚表现也有目标，希望较去年有进步。

何沛珈则指自己去年也带病上阵，医生也曾建议她退出但有顺利完成，她透露早前也有备战跑10公里，因最近工作忙也担心完成不到，结果与去年时间相若，她笑言跑步秘诀是空肚上阵，笑言比较轻身也燃烧到脂肪。黄美棋则表示惊讶，笑言最好的备战是食白饭。阮浩棕最终以58:14完成。

王智德（Alton@MIRROR）以49:09完成10公里赛事，他形容成绩几理想，事前食了香蕉及电解质，他指入行前常跑步，入行后反而少了，当年成绩达40分头段班，但年状态较好，现在成绩已有交代。问可有约MIRROR兄弟一齐跑？他笑言有，初时有几位响应，但慢慢讨论后只剩他一个，但大家有工开都是好事，透露自己也忙拍剧《喜剧开场》。王智德指演唱会期间已为渣马备战，笑言前一晚也有点紧张，因留意到姜涛再成话题被指「转会」，他相信好似AK（江𤒹生）所言，是空穴来风，但有讨论也是好事，问他想过「转会」？他笑言若专心跑步是「转行」，现时很享受工作，问跑到好成绩如何庆祝？他笑言回家背剧本。