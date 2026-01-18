《爱回家》学霸女星健康告急忽然变哑 气弱游丝拍片：已经三日讲唔到嘢

现年40岁的刘思希（Lisa），参选《2011年度香港小姐竞选》入行，在TVB处境剧《爱·回家之开心速递 》中饰演「 洋洋 」一角而为人熟悉。刘思希不时更新IG分享生活。近日刘思希突然在IG上载「失声」影片，并透露已经失声三日，感到十分无奈！

刘思希忽然失声

自言一直喜欢说话的刘思希，近日忽然变了「哑仔」，她发文写道：「最近中了「哑仔株」，应该系老天爷惩罚我平时实在太多话了，已经失声第三日了……严重黑眼圈，因为咳左几晚瞓唔到。」影片中见到刘思希气弱游丝兼声音沙哑地说道：「而家啲病菌真系太毒啦，我已经有三日讲唔到嘢喇，我会唔会就咁哑咗㗎？」 刘思希一脸无奈便闭双眼，一秒后又再睁开眼睛续说：「讲唔到嘢，最无奈系我听唔到电话......头先有个人打俾我，佢不停喂喂，跟住我话你讲啦！跟住佢就话你讲嘢啦.....有冇人呀？」不少网民都留言希望她早日康复，吕慧仪、欧瑞伟、姚子羚、杨秀惠、张美妮等圈中好友亦留言送上祝福。

刘思希硕士课程8A毕业

刘思希在2017年修读被誉为是全球排名第一的EMBA课程，由香港科技大学和美国西北大学凯洛格商学院合办的行政人员工商管理硕士（EMBA）课程，该课程更连续3年荣登榜首。刘思希经过两年的苦修，于2019年以8A佳绩毕业。入行以来，刘思希虽然没有突出的代表作，但于在大部份剧集中都是饰演其貌不扬的女子，因而都令观众留下深刻印象。一直以来，她曾受过不少冷言冷语，也经历不少辛酸，但因热爱演员这工作，所以选择继续坚持，继续追梦。

