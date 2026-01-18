「翻版阿娇」为夫庆生晒甜蜜照送「风山水起」蛋糕 老公拥10间分店成饮食大亨

38岁的江若琳初出道时因貌似钟欣桐而被封「翻版阿娇」，但多年来发展平平。她与「生煎包王子」兼前组合「Bliss」成员萧唯展（前名萧润邦）于2018年结婚，两人更不时在网上公开放闪，表现恩爱，至2023年6月诞下儿子萧立钧（Owen），一家三口十分幸福。近日江若琳在其IG上载了多张为老公庆祝生日的温馨照片，更以蛋糕寄语老公生意「风山水起」！

江若琳望老公人生下半场继续精彩

江若琳发文写道：「老萧，世一爸爸 10/1生日快乐45岁了，你人生下半场展开了，祝你人生下半场继续精彩，你系我地（哋）身边健康快乐平安。今年你既（嘅）生日我地（哋）两个都攰到癫左（咗），但希望你满意！」她笑指两岁儿子以为是自己生日：「最开心应该系owen兴奋到自己生日咁～多谢山长水远一起来庆祝同俾（畀）惊喜既（嘅）家人朋友们！ #寿星自己都未得闲po相 #拎起电话都无力 #生日快乐！」老公萧唯展亦向老婆隔空传情，并写道：「Thank you mother！I love you！」并分别附上3个心心emoji公仔图案表达爱意。

江若琳继续晒恩爱

从江若琳分享的照片和影片所见，两公婆继续恩爱揽到实，而两公婆身后的背景就挂上一块大型生日banner，又有跟大班朋友一起食饭庆祝，当然不少得亲子时光，除此之外，江若琳又特别送上一个写有「风山水起」字句的生日蛋糕，相信是寄语老公的生煎包生意「赚多啲」！此外，好友谢安琪亦留言向寿星仔送上生日祝福：「Happy birthday 大佬！继续一家人幸福美满健康平安」。

萧唯展获封生煎包王子

萧唯展于2007年以男子组合「Bliss」成员身分出道，因发展平平，于是翌年毅然离开娱乐圈前往上海学习制作生煎包，2010年回港创业开生煎包专门店，其「生煎包王子」称号亦由此而起。萧唯展由当日只有百多呎大的小店，至今已拓展超过10间分店的中式轻食餐饮店，高峰期有13间，近年有两间已结束营业。

