Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「翻版阿娇」为夫庆生晒甜蜜照送「风山水起」蛋糕 老公拥10间分店成饮食大亨

影视圈
更新时间：17:20 2026-01-18 HKT
发布时间：17:20 2026-01-18 HKT

38岁的江若琳初出道时因貌似钟欣桐而被封「翻版阿娇」，但多年来发展平平。她与「生煎包王子」兼前组合「Bliss」成员萧唯展（前名萧润邦）于2018年结婚，两人更不时在网上公开放闪，表现恩爱，至2023年6月诞下儿子萧立钧（Owen），一家三口十分幸福。近日江若琳在其IG上载了多张为老公庆祝生日的温馨照片，更以蛋糕寄语老公生意「风山水起」！

江若琳望老公人生下半场继续精彩

江若琳发文写道：「老萧，世一爸爸 10/1生日快乐45岁了，你人生下半场展开了，祝你人生下半场继续精彩，你系我地（哋）身边健康快乐平安。今年你既（嘅）生日我地（哋）两个都攰到癫左（咗），但希望你满意！」她笑指两岁儿子以为是自己生日：「最开心应该系owen兴奋到自己生日咁～多谢山长水远一起来庆祝同俾（畀）惊喜既（嘅）家人朋友们！ #寿星自己都未得闲po相 #拎起电话都无力 #生日快乐！」老公萧唯展亦向老婆隔空传情，并写道：「Thank you mother！I love you！」并分别附上3个心心emoji公仔图案表达爱意。

相关阅读：37岁女星家庭照曝光一细节被揣测再佗B 一度陷不孕危机 老公自爆「精子断裂」

江若琳继续晒恩爱

从江若琳分享的照片和影片所见，两公婆继续恩爱揽到实，而两公婆身后的背景就挂上一块大型生日banner，又有跟大班朋友一起食饭庆祝，当然不少得亲子时光，除此之外，江若琳又特别送上一个写有「风山水起」字句的生日蛋糕，相信是寄语老公的生煎包生意「赚多啲」！此外，好友谢安琪亦留言向寿星仔送上生日祝福：「Happy birthday 大佬！继续一家人幸福美满健康平安」。

萧唯展获封生煎包王子

萧唯展于2007年以男子组合「Bliss」成员身分出道，因发展平平，于是翌年毅然离开娱乐圈前往上海学习制作生煎包，2010年回港创业开生煎包专门店，其「生煎包王子」称号亦由此而起。萧唯展由当日只有百多呎大的小店，至今已拓展超过10间分店的中式轻食餐饮店，高峰期有13间，近年有两间已结束营业。

相关阅读：4月前发生严重车祸女星再生「意外」  住所午夜惊传女人凄厉喊声讲外语全家吓到面青

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
2小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
2小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
5小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
23分钟前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
6小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
7小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
2小时前