豪门阔太翁嘉穗罕有晒成长照 BB萌样与学生妹靓样曝光 网民：难怪做到港姐冠军

1997年港姐冠军翁嘉穗（Virginia）与年差20载的海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正结婚26年，育有两子邬谟云（Jason）及邬谟风（Kaspar），大仔邬谟云在名牌大已硕士毕业并投身银行工作，翁嘉穗主力照顾细仔因而有不少Me Time，翁嘉穗向艺术方面发展，曾以画家身份参与画展展出个人作品。

翁嘉穗以历年成长照记录人生

刚过了52岁生日的翁嘉穗，在自己出生时于IG出post，以历年成长照制作了一段记录人生旅程的短片，片中由翁嘉穗的BB、少女时代再到近年美魔女风采，清楚可以她确实由细靓到大，同时发文抒发生日感受。不少网民看到她的童年照，都大赞她的纯天然美貌，留言表示：「难怪做到港姐冠军」、「不愧是香港小姐」、「证明没整形」等。

翁嘉穗珍惜令她心存感恩事物

翁嘉穗留言说：「踏入1月15日凌晨 1:20，我正式52岁了。以前总觉得50岁好像很可怕、很老，但当自己慢慢走到这个年纪，反而觉得心境变得更好、更自在。所以我特地做了这条影片，用52张从小到大的照片，记录一下自己的旅程。年轻时总觉得时间很多、力量很多，可以盲冲乱撞，撞板也不怕。随着年岁增长，我们累积了智慧和经验，人变得成熟，也变得更懂得观察、更懂得感受。过去 52 年，我活得精彩，不是因为事事顺利，而是因为无论顺境或逆境，我都选择不放弃、不看轻自己；顺境时提醒自己保持清醒，不过分兴奋。现在的我，更懂得活在当下，珍惜爱我的人，也珍惜让我心存感恩的事物。不再跟人太过计较，大家开心最重要。」

翁嘉穗状态比选美时期还要吸引

翁嘉穗还说：「非常感谢陪我庆祝生日的家人及朋友，以及送上祝福的每一位。有你们，我的生活更加美好。也祝大家身体健康、每天都开开心心。」翁嘉穗养尊处优的生活多姿多彩，加上保养得宜，状态比选美时期还要吸引，不过她曾称小儿子是41岁那年生下他的，人生经历多了事情看得通透一点，所以小儿子和大儿子的教育方法有点不同：「我没有逼他学很多东西，另一个原因也因为产后我生了病一段时间，所以也没有精力去处理….所以很希望跟他多一点愉快相处的时间。」原来当时翁嘉穗有产后抑郁，透过画画走出：「因为初头唔舒服𠮶时啦，个人呢就好Down之余，系好乱嘅思绪。（控制唔到？）佢自己浮现啰，但我一画画呢，佢就静，成个人系静嘅。我又画得好快呀，又画得好好。」

