55岁李嘉欣豪门阔太生活写意 为顶级名媛闺密庆生个个家世显赫 低调装扮艳压全场

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-18 HKT
发布时间：10:00 2026-01-18 HKT

「大美人」李嘉欣（Michele）在2008年与富商许晋亨结婚并育有一子许建彤（Jayden），婚后一直养尊处优，一家三口幸福美满，前年儿子许建彤被送往贵族寄宿学校威灵顿公学读书后，李嘉欣的生活更写意，专注与老公许晋亨过二人世界。

李嘉欣为周启邦新抱周黄泳霖庆生

升格为豪门阔太的李嘉欣经常出席上流贵妇圈的活动，日前李嘉欣为已故四大家族后人周启邦的新抱周黄泳霖（Jenny）庆祝生日，同场皆为身价显赫的豪门贵妇，堪称顶级名媛饭敍。

相关阅读：54岁李嘉欣为顶级名媛庆生艳压全场 同场贵妇皆身价显赫成功跻身上流

位位豪门贵妇家世猛料

李嘉欣当日为周黄泳霖（Jenny）庆祝生日，同场还有李国宝新抱、东亚银行联席行政总裁李民桥太太李邝保瑜（Bonnie）与及永隆银行已故创办人伍宜孙的孙新抱伍叶靖怡都有出席，位位豪门贵妇个个身价都十分猛料，虽然大家装扮低调但不失品味，举手投足之间散发著金钱的味道。周黄泳霖与丈夫周国丰（Brandon）曾活跃于社交界，继承了父母的社交情谊，两人在一个朋友的派对上认识，其后两人各自回到英国读书，不过周国丰展开整整一年的追求攻势，接着二人回港经过相处和了解后，终于正式拍拖。黄泳霖从剑桥大学毕业回港后加入投资银行工作，2009年与周国丰结婚后诞下三个儿子，由投行精英转做全职妈妈，但她未有后悔放弃事业，反而因得到与孩子相处的宝贵时间而感到幸福美满！

李嘉欣为儿子淡出娱乐圈

李嘉欣同样为儿子淡出娱乐圈，多年来专注家庭生活，前年许建彤被送往贵族寄宿学校威灵顿公学读书后，李嘉欣与老公许晋亨的生活更写意，经常周围旅行过二人世界，早前儿子放假返港，陪妈妈在名店shopping，有人拍下相片并留言：「李嘉欣儿子越长越帅气了，又高又壮的，发型弄一下就好了」，相中所见，许建彤长得相当高大，比妈咪李嘉欣高出一个头，目测超过1米8，加上遗传了妈妈的高颜值，五官深邃，颜值极高，瞬间蜕变成美少年，难怪曾有人留言：「儿子成年肯定帅的。」李嘉欣流露一幅有仔万事足的样子。

